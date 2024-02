fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Rakoczy

Michał Rakoczy przygotowuje się do zagranicznego wyjazdu

21-latek deklaruje, że to mogą być jego ostatnie miesiące w Cracovii

Młodzieżowy reprezentant Polski zgromadził w tym sezonie 3 bramki i 2 asysty

Rakoczy opuści latem Cracovię? Jest gotowy na wyjazd

Michał Rakoczy to jeden z najlepszych polskich piłkarzy młodego pokolenia w Ekstraklasie. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy stał się czołową postacią ofensywy Cracovii. W tym sezonie 21-latek zgromadził trzy bramki i dwie asysty w 17 ligowych występach.

Młodzieżowy reprezentant Polski nieustannie jest łączony z zagranicznym transferem. W trakcie sezonu na pewno nie opuści Cracovii, natomiast latem może dojść do jego wyprowadzki z Krakowa. Jak sam przekonuje, jest gotowy, aby postawić kolejny krok w swojej karierze i wyjechać do mocniejszej ligi. Deklaruje przy tym, że dokończy sezon w barwach Pasów.

– Mam swoją pracę do wykonania i na razie o tym nie myślę. Gdy będzie ta oferta, np. w lecie, to wtedy będę się zastanawiał, żeby było jak najlepiej dla dwóch stron – dla Cracovii i żebym ja na tym też skorzystał.

– Myślę, że jestem gotowy na to, by dograć tę rundę i później dostać ofertę i gdzieś wyjechać. Patrzę jednak na to na spokojnie, bo to musi być przemyślany ruch, żeby wszystko się ułożyło i żeby nie odchodzić tam, gdzie nie będę grał. Dla mnie najważniejsze jest to, by grać – mówi Rakoczy w rozmowie z “Gazetą Krakowską”.

Zobacz również: Michał Żyro: Jeśli nie teraz, to już nie wiem kiedy