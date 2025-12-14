Legia Warszawa skompromitowała się w kolejnym meczu. Ugrzęzła w strefie spadkowej [WIDEO]

Legia Warszawa przegrała przed własną publicznością z Piastem Gliwice (0:1). Bramkę dla gości w 83. minucie zdobył Michał Chrapek. Wojskowi kończą rundę jesienną w strefie spadkowej.

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa - Piast Gliwice

Kryzys w Legii. Gol z rzutu wolnego przy Łazienkowskiej

Legia Warszawa znalazła się w poważnym kryzysie. W ostatnich tygodniach drużyna osunęła się do strefy spadkowej, a w Lidze Konferencji po kolejnych porażkach stało się jasne, że nie awansuje do fazy pucharowej rozgrywek. Inaki Astiz nie zdołał ugasić pożaru – dziesiąta porażka z rzędu tylko pogłębiła chaos przy Łazienkowskiej.

W niedzielę znacznie więcej niż na boisku działo się na trybunach. Kibice wywiesili transparent uderzający w Dariusza Mioduskiego. Prezes klubu stał się również celem licznych przyśpiewek. Atmosfera wokół zespołu jest wyjątkowo napięta.

W Gliwicach także nie panuje euforia, jednak Piast może mówić o wyraźnej poprawie – zespół zdobył dziewięć punktów w czterech ostatnich meczach, ale wciąż pozostawał „czerwoną latarnią”.

W pierwszej połowie bramek nie oglądaliśmy. Gra Legii nie przekonała kibiców, którzy po zejściu piłkarzy do szatni pożegnali ich głośnymi gwizdami. Goście także nie zdołali stworzyć groźniejszych okazji. Po zmianie stron Mileta Rajović wyszedł sam na sam z bramkarzem, ale fatalnie spudłował w trybuny.

Jak nie idzie, to nie idzie 🤯



Mileta Rajović wysoko nad bramką… 🫣



📺 Oglądaj: https://t.co/Khg2yEWhJW pic.twitter.com/K7jmShFuJz — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 14, 2025

W końcówce meczu gliwiczanie podkręcili tempo. W 83. minucie bramkę zdobył Michał Chrapek bezpośrednio z rzutu wolnego i zapewnił zwycięstwo Piastowi w Warszawie. Wojskowi spadli tym samym na 17. miejsce, zaś ekipa Daniela Myśliwca wydostała się ze strefy spadkowej.

Legia Warszawa – Piast Gliwice 0:1 (0:0)

0:1 Michał Chrapek 83′