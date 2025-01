Legia ogłosiła pierwszy zimowy transfer. Koniec posuchy

Legia Warszawa już oficjalnie poinformowała, że Wahan Biczachczjan dołączył do zespołu Goncalo Feio. Były pomocnik Pogoni Szczecin podpisał umowę do końca grudnia 2027 roku.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Legia potwierdza pierwsze zimowe wzmocnienie

Legia Warszawa do dzisiaj nie miała na swoim koncie żadnego zimowego transferu. Była więc w dość wąski gronie zespołów, które w trwającym okienku transferowym utrzymały swoją kadrę bez wzmocnień. Ale to już przeszłość, bowiem stołeczny klub właśnie poinformował, że nowym piłkarzem zespołu Goncalo Feio został Wahan Biczachczjan.

WIDEO: Legia Warszawa – podsumowanie rundy jesiennej

40-krotny reprezentant Armenii to dobrze znany w Polsce gracz, który przez kilka sezonów związany był z Pogonią Szczecin. W sumie dla Dumy Pomorza wystąpił w 112 spotkaniach i 18 razy trafił do siatki rywala oraz 12 razy zanotował ostatnie podanie. 25-letni pomocnik zasłynął dotychczas głównie z bardzo dobrych strzałów z dystansu. W tym sezonie na koncie ma już cztery gole i cztery asysty we wszystkich rozgrywkach. Z Legią Warszawa podpisał umowę do końca grudnia 2027 roku. Obecnie serwis “Transfermarkt” wycenia go na 1,2 miliona euro.

– Propozycja Legii wywołała u mnie duże emocje. Bardzo chciałem dołączyć do tego klubu i cieszę się, że tutaj jestem. Wiem, że w Warszawie zawsze chcą wygrywać. W każdym sezonie klub walczy o najwyższe cele, a ja mam podobny charakter – powiedział Ormianin tuż po ogłoszeniu transferu cytowany przez oficjalną stronę Legii Warszawa.

