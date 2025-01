SOPA Images / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Legia rozmawia z Cracovią ws. Benjamina Kallmana

Legia Warszawa w tym okienku transferowym do tej pory jest bardzo mocno pasywna. Stołeczny zespół jest jednym z nielicznych zespołów w PKO Ekstraklasie, który do tej pory nie przeprowadził żadnego transferu do klubu. Niemniej nie jest też tak, że nic w temacie potencjalnych wzmocnień się nie dzieje. Według informacji Sebastiana Staszewskiego w najbliższym czasie do klubu dołączyć ma Wahan Biczachczian.

WIDEO: Legia Warszawa – podsumowanie rundy jesiennej

To jednak nie jedyny możliwy transfer do Legii Warszawa z innego klubu PKO Ekstraklasy. Sebastian Staszewski w programie “Okno Transferowe” na antenie “Meczyków” poinformował, że Wojskowi są bardzo mocno zainteresowani pozyskaniem Benjamina Kallmana z Cracovii. Fiński napastnik jest jednym z czołowych graczy całej ligi i aktualnym liderem klasyfikacji strzelców. Z tego też powodu Pasy oczekują za niego około 1,5 miliona euro, co jest kwotą zaporową. Sam piłkarz jest jednak zainteresowany dołączeniem do Legii.

Warte podkreślenia jest jednak to, że Legia Warszawa jest tak bardzo zdeterminowana do pozyskania Benjamina Kallmana, że w rozmowy zaangażował się sam Dariusz Mioduski, prezes i właściciel stołecznej ekipy.

Czy Benjamin Kallman byłby dobrym wzmocnieniem dla Legii? Tak

Nie Tak

Nie 0 Votes

Kallman w tym sezonie rozegrał 18 spotkań na boiskach PKO Ekstraklasy i zdobył 11 goli. W sumie ma na koncie także osiem asyst. Jego umowa z Cracovią wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 2 miliony euro.

Czytaj więcej: Mourinho chce transferu reprezentanta Polski! Może do niego dojść latem