Legia awansowała do ćwierćfinału LK. Feio o bezprecedensowej sytuacji

Goncalo Feio

Goncalo Feio po meczu Legia – Molde

Legia Warszawa przegrała w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji z Molde FK (2:3) w Norwegii. Spotkanie rewanżowe przy Łazienkowskiej świetnie ułożyło się dla polskiego klubu. Ryoya Morishita w 34. minucie wyprowadził zespół na prowadzenie. Konieczna była dogrywka, a w niej Marc Gual skierował piłkę do siatki, zapewniający tym samym awans do ćwierćfinału rozgrywek.

Teraz Wojskowi w 1/4 finału LK zagrają z Chelsea. Pierwsze starcie zostanie rozegrane 10 kwietnia w Warszawie. – Przyznam się, że jestem fanem piłki angielskiej. Lubię oglądać tam mecze. Zimą właśnie tak było, że po meczu z Djurgarden byłem w Anglii i oglądałem akurat Everton – Chelsea. Robiłem notatki, mimo, że nie wiedziałem, czy i kiedy z nimi zagramy. To nie jest pierwszy raz, kiedy obserwowałem drużynę trenera Enzo Mareski – przyznał Goncalo Feio, cytowany w klubowym serwisie legia.com.

Portugalczyk zwrócił także uwagę na trudności, jakie postawiło Molde, chwaląc norweską drużynę za wysoki poziom i organizację gry. Legia zdominowała rywala taktycznie, m.in. zmieniając strukturę obrony i dostosowując pressing do ofensywnych atutów przeciwnika.

Feio odniósł się również do sytuacji z obsadą bramki, gdzie zdecydował się na Kacpra Tobiasza kosztem Vladana Kovacevicia. – Obaj zgłosili gotowość do bronienia w meczu. Podjąłem decyzję, że to Kacper będzie bronił. Dowiedzieli się o tym dzisiaj rano. To jest trudny moment dla Vladana, tak samo, jak miesiąc temu był to trudny moment dla Kacpra. Cała drużyna i sztab go wspierali, a on reagował fenomenalną pracą, aby móc wrócić do najlepszego poziomu – zaznaczył Portugalczyk.

Na koniec szkoleniowiec podkreślił historyczny sukces polskich drużyn w europejskich pucharach, gratulując Jagiellonii Białystok awansu do ćwierćfinału LK. –To jest bezprecedensowa sytuacja dla polskiej piłki. Gratuluję trenerowi Adrianowi Siemieńcowi, sztabowi i piłkarzom. Będziemy dalej reprezentować polską piłkę na arenie międzynarodowej – zakończył.