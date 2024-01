fot. Imago / Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Cezary Miszta

Niewykluczone, że wkrótce kolejny zawodnik pożegna się z Legią Warszawa

Legionisci.com dają do zrozumienia, że Cezary Miszta może trafić do nowej drużyny

Rynkowa wartość 22-latka wynosi 400 tysięcy euro

Legia może stracić kolejnego zawodnika

Cezary Miszta kilka miesięcy temu był blisko dołączenia do Ruchu Chorzów. Finalnie transakcja z udziałem 22-latka nie doszła do skutku, na co wpływ miał w dużym stopniu sprzeciw fanów Niebieskich. Kibice 14-krotnego mistrza Polski wyrażali opinie, że na szanse gry zasługiwał Jakub Bielecki, który miał swój udział w kolejnych awansach Ruchu.

Serwis Legionisci.om dał natomiast do zrozumienia, że Miszta znów budzi zainteresowanie na rynku transferowym. Na dzisiaj nie wiadomo, jaki konkretnie klub chciałby mieć tego gracza u siebie. Jasne jest natomiast, że w grę wchodzi nie tylko ruch wewnątrz Ekstraklasy, ale także transfer zagraniczny.

Miszta dzisiaj przegrywa rywalizację o miejsce między słupkami bramki Legii z Dominikiem Hładunem oraz Kacprem Tobiaszem. W tej kampanii bramkarz występuje głównie w drużynie rezerw.

Aktualny kontrakt Miszty obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.