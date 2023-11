Josue to obecny kapitan Legii Warszawa. Portugalczyk z pewnością dysponuje wielkimi umiejętnościami jak na Ekstraklasę. Jednak jego sposób bycia nie wszystkim przypada do gustu. Ostro na temat piłkarza wypowiedział się Tomasz Arceusz w rozmowie z Faktem.

IMAGO / Grzegorz Wajda / ZUMA Wire Na zdjęciu: Josue

Josue to kapitan i jeden z najlepszych zawodników Legii Warszawa

Portugalczyk swoim zachowaniem wzbudza wielkie kontrowersje

Ostro na temat piłkarza wypowiedział się Tomasz Arceusz

Tomasz Arceusz skrytykował Josue. Legia Warszawa powinna wybrać innego kapitana

Josue błyszczy swoimi umiejętnościami na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Jednak sposób bycia Portugalczyka często irytuje kibiców i ekspertów. Ostro na temat piłkarza wypowiedział się Tomasz Arceusz, ceniony napastnik Legii Warszawa w latach 80. Według legendy Josue powinien stracić opaskę kapitana Legionistów.

– W polskiej lidze umiejętnościami może i się wyróżnia, ale na mocny klub z Włoch, Niemiec czy z Francji, o Anglii nawet nie wspominając, to byłoby za mało. I przede wszystkim jako kapitan drużyny robi swojemu zespołowi więcej złego jak dobrego. Kapitan musi być przykładem dla reszty drużyny. A jego zachowanie często wpływa negatywnie na pozostałych zawodników. Krzyki, fochy, wykłócanie się z sędziami, okazywanie wyższości, żeby nie powiedzieć pogardy rywalom. To nie przystoi kapitanowi Legii Warszawa! Moim zdaniem nie powinien nosić opaski, bo to zły kapitan! – mocno ocenił Arceusz.

