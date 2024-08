PressFocus Na zdjęciu: Karl Wendt oraz Marek Mróz

Lechia Gdańsk remisuje w starciu z Zagłębiem Lubin

Niedzielne zmagania w ramach 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczęliśmy od wizyty w Trójmieście. To właśnie tam doszło do spotkania Lechii Gdańsk z Zagłębiem Lubin. Gospodarze przystępowali do tej rywalizacji po dość bolesnej porażce z Lechem Poznań (1:3). „Miedziowi” natomiast w poprzedniej serii gier zdołali przed własną publicznością sięgnąć po komplet oczek w starciu z Puszczą Niepołomice (1:0).

Rywalizacja w Gdańsku w pierwszej odsłonie była niezwykle wyrównana. Posiadanie piłki rozkładało się po równo, a także drużyny rywalizujące oddały tyle samo strzałów na bramkę. Więcej pracy między słupkami miał Dominik Hładun, który trzykrotnie był zmuszony do interwencji. W pierwszej części meczu było dość sporo emocji, ale zespoły schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

Druga połowa wyśmienicie rozpoczęła się dla Lechii Gdańsk, która w 48. minucie wyszła na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Tomas Bobcek. Sędziowie dość długo analizowali to trafienie, ale gol finalnie został uznany.

W okolicach 70. minuty “Biało-Zieloni” mieli dwie doskonałe okazje bramkowe. Najpierw bramka Tomasa Bobcka została anulowana przez minimalny spalony, a chwilę później stuprocentową okazję zmarnował Conrado. W 76. minucie Adam Radwański zagrał futbolówkę w pole karne, do której dopadł Vaclav Sejk. Czech wykorzystał, że zaspała defensywa gospodarzy i pewnym strzałem wpakował piłkę do bramki.

Finalnie w rywalizacji w Trójmieście nie padło więcej trafień. Mecz zakończył się wynikiem 1:1.

Lechia Gdańsk w kolejnym meczu ligowym zmierzy się z Puszczą Niepołomice. Zagłębie Lubin natomiast przed własną publicznością podejmie Lech Poznań.

Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin 1:1

Bobcek (48′) – Sejk (76′)

