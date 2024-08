Lechia może stracić swoją gwiazdę. Ma ofertę z… Argentyny

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia straci bardzo ważnego gracza na początku sezonu?

Lechia Gdańsk zmaga się z trudnym startem nowego sezonu w PKO Ekstraklasie. Choć w poprzednim sezonie dominowali oni Betclic 1. lidze, to teraz jako beniaminek napotykają na typowe trudności dla nowych ekip w lidze. Po trzech kolejkach, zespół prowadzony przez Szymona Grabowskiego zdobył zaledwie jeden punkt, który wywalczyli w inauguracyjnym meczu ze Śląskiem Wrocław. W kolejnych spotkaniach gdańszczanie ponieśli porażki z Motorem Lublin oraz Lechem Poznań.

Z pewnością więc zespołowi przydałby się wzmocnienia, a okazuje się, że wkrótce może dojść do solidnego, ale osłabienia. Według informacji przekazanych przez “Cesara Luisa Merlo”, Talleres de Cordoba negocjuje transfer Camilo Meny. Jest to 6. zespół ligi argentyńskiej, który ma spore ambicje. Z kolei Mena to gracz, który na zapleczu Ekstraklasy rządził i dzielił i był fundamentalną postacią awansu zespołu z Gdańsk.

Jak do tej pory Kolumbijczyk dla Lechii rozegrał 32 mecze, w których zdobył pięć goli i zanotował 11 asyst. W sumie na boiskach PKO Ekstraklasy występował także w Jagiellonii Białystok i ma 10 gier w naszej elicie. Sprawa jego transferu do Talleres de Cordoba powinna wyjaśnić się w przeciągu kilku najbliższych dni, a być może nawet godzin.

