Lechia z potężnym wsparciem miasta. Taką kwotę gwarantuje Gdańsk

Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Cracovia Kraków - Lechia Gdańsk

Lechia otrzyma pomoc od miasta

Na którym poziomie rozgrywkowym w przyszłym sezonie będzie występowała Lechia Gdańsk? Odpowiedź na to pytanie nie należy do najłatwiejszych. Podopieczni Johna Carvera w niedzielę pokonali Cracovię i oddalili się od strefy spadkowej aż na pięć punktów. Jednak finisz nad kreską wcale nie musi oznaczać, że Biało-Zieloni pozostaną w krajowej elicie. PZPN zareagował na problemy finansowe klubu i nie przyznał mu licencji.

Czy wobec tego spadek jest przesądzony? Klub nie spełnił kryterium dotyczącego prognozy finansowej, jednak nadal może odwołać się od tej decyzji. W tej chwili trwa walka z czasem. Na razie nie ma mowy o zmianie właściciela, ale Lechia potrzebuje solidnego wsparcia. Tego zamierza udzielić miasto.

Jesteśmy dumni z postawy piłkarzy @LechiaGdanskSA w walce o utrzymanie w @_Ekstraklasa_



Jako @gdansk gwarantujemy również wsparcie finansowe w przyszłym sezonie. Mam nadzieję, że to pomoże w uzyskaniu licencji w @pzpn_pl



Ekstraklasa dla Lechii! 🤍💚 pic.twitter.com/WnEQWKYr2c — Piotr Borawski (@Borawski) May 5, 2025

– Jesteśmy dumni z postawy piłkarzy Lechii Gdańsk w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Jako Gdańsk gwarantujemy również wsparcie finansowe w przyszłym sezonie. Mam nadzieję, że to pomoże w uzyskaniu licencji w PZPN. Ekstraklasa dla Lechii! – takim opisem Piotr Borawski, wiceprezydent miasta, opatrzył film opublikowany na portalu X. W nim informuje, że „podpisał gwarancję na 10 milonów złotych”.

Czy to wystarczy, by uzyskać „przychylność” krajowej federacji? – Z tego, co słyszałem w Dziale Licencji w PZPN w obecnym sezonie, podejście do prognoz finansowych miało być bardziej restrykcyjne – pisze Przemysław Langier.