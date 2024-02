fot. Imago / Pawel Jaskółka / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Mariusz Rumak

Lech Poznań poważnie osłabiony podejdzie do potyczki z Jagiellonia Białystok

Trener Mariusz Rumak przekazał, że Mikael Ishak nie będzie mógł wystąpić w sobotnim spotkaniu

Mecz z udziałem Kolejorza i Żółto-czerwonych zacznie się o 17:30

Mariusz Rumak przed meczem Jagiellonia – Lech

Lech Poznań ma ambitne plany związane z walka o mistrzostwo Polski w tej kampanii. Ekipa z Bułgarskiej dobrze zaczęła rundę wiosenną, pokonując Zagłębie Lubin (2:0). Przed starcie z Jagiellonią Białystok sytuacja kadrowa Kolejorza nie jest wzorowa.

– Mikael Ishak, Adriel Ba Loua i Miha Blazic nie pojadą na mecz do Białegostoku – zaczął Mariusz Rumak cytowany na X przez dziennikarza Radosława Laudańskiego.

W powszechnej opinii sobotnia rywalizacja zapowiada się wybornie. W każdym razie trener lechitów podchodzi do meczu z ekipą Adriana Siemieńca spokojnie. – Wszystkie mecze są ważne, ale mecz z Jagiellonią jest kluczowy w walce o mistrzostwo Polski, bo jest to bezpośredni pojedynek drużyn, które walczą o tytuł – mówił trener Lecha.

Rumak wypowiedział się też na temat Michała Gurgula. 18-latek jest jednym z tych graczy, z którym wiązane są duże nadzieje w Lechu.

– Gurgul ma najlepszą wydolność spośród wszystkich piłkarzy Lecha Poznań. Na razie jeszcze warunki fizyczne mogą go ograniczać. Jest przez nas profilowany jako lewy obrońca, ale nie wyklucza to wystawienia go na innej pozycji, bo ma ku temu warunki – powiedział szkoleniowiec Kolejorza.