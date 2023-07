IMAGO / PATRYK PINDRAL/ 400mm.pl/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kristoffer Velde

Kristoffer Velde najprawdopodobniej pozostanie w Lechu Poznań przynajmniej do następnego okienka

Klub miał zablokować transfer i przekonać piłkarza dając mu podwyżkę

Wcześniej spekulowano o możliwym transferze do Besiktasu

Podwyżka dla Velde, ale bez nowego kontraktu

Kristoffer Velde pomimo początkowych problemów stał się jedną z najważniejszych postaci Lecha Poznań w zakończonym sezonie. Norweg błyszczał formą głównie w Lidze Konferencji Europy, co z pewnością przyczyniło się do sukcesów “Kolejorza”. W sumie skrzydłowy w 48 spotkaniach zdobył 16 goli i zanotował 7 asyst. To sprawiło, że jego osobą zainteresowały się zagraniczne kluby.

Teraz według informacji przekazanych przez Szymona Mierzyńskiego z “SportoweFakty.wp.pl” Lech Poznań miał zablokować ewentualny transfer pomocnika, który chciał opuścić Ekstraklasę. Dziennikarz przekazał, że klub miał udobruchać Velde poprzez podwyżkę wynagrodzenia. To jednak nie oznacza, że umowa 23-latka została przedłużona, wciąż pozostaje bez zmian. Podwyżka ma być na tyle solidna, że zawodnik wskoczył do czołówki w drużynie.

