Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Już jutro Raków Częstochowa zmierzy się w eliminacjach Ligi Mistrzów z Florą Tallinn

Starcie odbędzie się na obiekcie mistrza Polski

Teraz UEFA poinformowała o wyznaczonym składzie sędziowskim na to spotkanie

“Panie Turek”

Już we wtorek Raków Częstochowa podejmie Florę Tallinn w ramach meczu I rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski przystępują do tego spotkania w roli faworyta, choć będą musieli sobie radzić bez gwiazdy zespołu – Iviego Lopeza. Hiszpan bowiem wypadał na wiele miesięcy z powodu urazu. Zastąpić ma go John Yeboah, który kilka dni temu dołączył do klubu.

Wtorkowe spotkanie na stadionie w Częstochowie poprowadzi 35-letni Arda Kardeşler. Turek ma na swoim koncie 221 oficjalnych spotkań, w tym kilka w eliminacjach europejskich pucharów. Co ważne, już od tego spotkania w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów obecny będzie system VAR.

