Lech na dłużej bez gwiazdy! Kolejna kontuzja!

Lech Poznań w rewanżowym spotkaniu z Crveną zvezdą będzie musiał razi sobie bez jednej z gwiazd. To kolejna kontuzja w szeregach Kolejorza, informuje Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl

Paweł Jaskółka/ PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań - FK Crvena zvezda

Lech potężnie osłabiony

Crvena zvezda już przy Bułgarskiej nie pozostawiła złudzeń ekipie Nielsa Frederiksena – mistrzowie Serbii pokonali mistrzów Polski aż 3:1. Lech Poznań nie traci nadziei na odwrócenie losów tej rywalizacji, ale do Belgradu pojedzie bez kilku ważnych graczy. W szeregach Kolejorza zabraknie gwiazdy, o czym poinformował Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl.

Ali Gholizadeh doznał urazu, który eliminuje go z gry na co najmniej kilka najbliższych tygodni. Napastnik może pauzować nawet dwa miesiące. Poznaniacy mierzą się z kolejnym bolesnym ciosem. W środowym starciu z Crveną zvezdą Lech stracił Filipa Jagiełłę, a teraz do 28-latka dołączył reprezentant Iranu.

Niels Frederiksen w Belgradzie nie będzie mógł skorzystać nie tylko ze wspomnianej dwójki, ale także z Daniela Hakansa i Patrika Walemarka. Trudno spodziewać się, by tak osłabiony Lech był w stanie dokonać cudu na Marakanie. Jeżeli poznaniacy nie zdołają odrobić strat, o Ligę Europy zagrają z Genkiem.