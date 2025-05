Korona Kielce straci kapitana. Piłkarz otrzymał ofertę z Chin

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Miłosz Trojak z ofertą chińskiego klubu

Korona Kielce była jednym z głównych kandydatów do spadku z PKO BP Ekstraklasy i zimę spędziła w strefie spadkowej. Jednak wiosną zespół prowadzony przez Jacka Zielińskiego zaprezentował się znakomicie, notując serię solidnych występów i punktując regularnie. Efekt? Pewne utrzymanie i awans do środka ligowej tabeli, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się mało realnym scenariuszem.

Wiele wskazuje na to, że latem Miłosz Trojak pożegna się z drużyną woj. świętokrzyskiego. Kontrakt kapitana Żółto-Czerwonych wygasa z końcem czerwca i nic nie wskazuje na to, by miał zostać przedłużony. Środkowy obrońca cieszy się sporym uznaniem, a według informacji przekazanych przez Łukasza Olkowicza z „Przeglądu Sportowego Onet”, zawodnik otrzymał konkretną ofertę od Zagłębia Lubin.

31-letni obrońca szykuje się do kolejnego etapu swojej kariery i może występować poza granicami Polski. Jak poinformował Damian Wysocki z portalu wKielcach.info, piłkarz otrzymał lukratywną ofertę z Chin. Azjatycki kierunek może okazać się atrakcyjną opcją zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym.

Przypomnijmy, że Trojak dołączył do kieleckiego zespołu latem 2022 roku z Odry Opole. Łącznie dla Korony rozegrał 102 mecze, w których strzelił cztery gole i zanotował cztery asysty. W przeszłości reprezentował barwy Stomilu Olsztyn i Ruchu Chorzów.