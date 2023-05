fot. PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin

Lechia Gdańsk po porażce z Zagłębiem Lubin straciła matematyczne szanse na utrzymanie

Zespół Davida Badii zagrał nieźle, ale nie wystarczyło to do zdobyczy punktowej

Gdańszczanie są drugim spadkowiczem z Ekstraklasy w sezonie 2022/2023

Lechia w pierwszej lidze

Lechia Gdańsk w Ekstraklasie grała nieprzerwanie od sezonu 2008/2009, kiedy to udało jej się wrócić do elity. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym przez kolejne lata radziła sobie ze zmiennym szczęściem, choć na ogół zajmowała miejsca w górnej połowie tabeli. W poprzednim sezonie zajęła lokatę umożliwiającą grę w eliminacjach do europejskich pucharów. Mało kto mógł się spodziewać, że obecna kampania będzie miała dla niej tak dramatyczny przebieg.

Gdańszczanie od początku sezonu radzili sobie dość przeciętnie. W związku z tym Tomasz Kaczmarek stracił pracę już pod koniec sierpnia. Zastąpił go Marcin Kaczmarek, który na dłuższą metę nie zdołał poprawić wyników. Lechia wciąż okupowała miejsce w okolicach strefy spadkowej, co chwilę się z niej uwalniając i do niej wracając.

Trudna sytuacja ponownie zmusiła władze klubu do działania. Po rozstaniu z Kaczmarkiem zespół objął David Badia, czyli kompletny debiutant w polskiej piłce. Lechia znajdowała się wówczas w strefie spadkowej, choć do bezpiecznego miejsca traciła zaledwie trzy punkty.

Hiszpański trener nie okazał się zbawicielem. Nie wygrał żadnego z sześciu kolejnych spotkań, a sobotnia porażka z Zagłębiem Lubin (1-3) odebrała Lechii Gdańsk matematyczne szanse na utrzymanie. Tym samym poznaliśmy więc drugiego spadkowicza sezonu 2022/2023. Wcześniej podobny los spotkał Miedź Legnicę.