Rewolucji w Rakowie ciąg dalszy

Raków Częstochowa jest obecnie w obliczu sporych zmian wewnątrz klubu, sztabu szkoleniowego oraz w drużyny. Można spodziewać się, że w czasie letniego okienka transferowego dział sportowy byłych mistrzów Polski będzie pracował bardzo intensywnie. Wiadomo już, że po bardzo słabym ligowym sezonie, Dawid Szwarga przestał pełnić funkcję pierwszego trenera klubu, a na jego miejsce powrócił Marek Papszun. Stary, ale i obecny trener już na pierwszej konferencji prasowej zapowiedział roszady w sztabie oraz w kadrze.

Z drużyną Rakowa pożegnać ma się Sonny Kittel, który ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Australii. Nie do końca pewna jest także przyszłość Vladana Kovacevicia – klub już myśli o transferze na jego miejsce. Teraz z kolei “Przegląd Sportowy” informuje, że kolejnymi graczami, którzy opuszczą latem Jasną Górę są Adnan Kovacević i Łukasz Zwoliński.

Ten pierwszy to 30-letni stoper, który dołączył do Medalików na początku sezonu 2023/24. W ekipie Dawida Szwargi nie zrobił jednak furory. W sumie rozegrał 15 spotkań w PKO Ekstraklasie, a przez większość czasu był kontuzjowany. Z kolei Łukasz Zwoliński do doświadczony ligowy wyjadacz, który pomimo obiecującego początku również ma odejść z klubu. W zakończonych rozgrywkach zdobył 5 bramek w 25 meczach.

