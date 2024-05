Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Mateusz Kochalski

Zmiany w bramce Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa stoi obecnie w obliczu sporych zmian wewnątrz klubu oraz w drużynie. Wiadomo już, że po bardzo słabym ligowym sezonie, Dawid Szwarga przestał pełnić funkcję pierwszego trenera klubu, a na jego miejsce powrócił Marek Papszun. Stary, ale i obecny trener byłych mistrzów Polski pojawił się już dzisiaj na konferencji prasowej, gdzie w bardzo konkretny sposób zapowiedział to, co może czekać drużynę przez najbliższe tygodnie.

Mowa tu w dużej mierze o zmianach personalnych. Jedną ze wspomnianych przez Papszuna jest ta odnosząca się do obsady bramki. Szkoleniowiec zdradził, że z zespołem może pożegnać się Vladan Kovacević. Serb łączony jest z innymi ekipami od dobrych kilku okienek transferowych, ale być może tego lata transfer ten dojdzie do skutku.

Jeśli tak by się stało, to klub spod Jasnej Góry będzie musiał szukać nowego bramkarza numer jeden. Może nim zostać Mateusz Kochalski, który według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z portalu “Weszło”, znalazł się na celowniku władz Rakowa. 23-latek w zakończonym sezonie był jednym z najlepszych, a być może nawet najlepszym bramkarzem całej PKO Ekstraklasy. W barwach Stali Mielec rozegrał 33 mecze, w których 9 razy zachował czyste konto. Do klubu z Podkarpacia jest jednak tylko wypożyczony z Legii Warszawa.

