Przemysław Babiarz

Przemysław Babiarz otrzymał wsparcie od kibiców Legii. “Precz z komuną”

W ostatnich dniach wiele emocji wzbudziło zamieszanie z udziałem Przemysława Babiarza. Komentator TVP został zawieszony przez stację za swoją wypowiedź podczas transmisji ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu.

– Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział Przemysław Babiarz, odnosząc się do utworu “Imagine” autorstwa Johna Lennona.

Na reakcję TVP nie trzeba było długo czekać, bo już na drugi dzień wydano oficjalny komunikat. Decyzja okazała się bardzo bolesna dla Przemysława Babiarza.

“Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas igrzysk olimpijskich” – brzmi fragment oświadczenia TVP.

Cała sytuacja wzbudziła wielkie emocje i podzieliła internautów. Znaczna część nie godzi się z decyzją stacji i publicznie ją krytykuje. Jednak są również tacy, którzy w pełni ją popierają. Do tej pierwszej grupy należą kibice Legii Warszawa, wspierającym Przemysława Babiarza. Fani stołecznej ekipy wywiesili wymowny transparent podczas wyjazdowego meczu z Koroną Kielce. Na banerze pojawiło się hasło, które brzmi: “Panie Przemysławie, jesteśmy z Panem! Precz z komuną!”.

