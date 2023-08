fot. Imago / CTK Photo Na zdjęciu: Michal Bilek

21 sierpnia w kalendarzu, tymczasem na razie tylko jeden trener został zwolniony, biorąc pod uwagę Ekstraklasę i 1 Ligę

Nie życzymy żadnemu szkoleniowcowi źle, ale zdajemy sobie sprawę, że w klubach nerwowe sytuacje napędzają do gwałtownych ruchów

Goal.pl rzucił kilkoma pomysłami, na jakich trenerów klubowe władze powinny zwrócić uwagę, szukając nowego szkoleniowca

Karuzela trenerska, czyli metoda na odrobinę spokoju

Przerwa reprezentacyjna będzie trwać już od 4 września. Ciekawe jest to, że tego samego dnia w PKO Ekstraklasie i w Fortuna 1 Lidze kończy się okno transferowe. Idealna zatem okazja dla polskich klubów, aby stworzyć nową koncepcję na dalszą część sezonu. Inną sprawą jest to, że kolejna okazja do zmiany podejścia do sprawy może mieć miejsce od 9 października, a jeszcze kolejna tuż po Święcie Niepodległości w listopadzie. Przy okazji zimowej przerwy czasu na kosmetyczne zmiany nie będzie. Później już będą tylko i wyłącznie gwałtowne ruchy i rewolucje kadrowe, jak to w polskiej piłce bywa. Goal.pl postanowił natomiast przygotować ściągę z kilkoma trenerami, którzy mogą przykuwać uwagę. Mowa nie tylko o polskich kandydatach, ale także o zagranicznych wariantach.

Opcje krajowe, czyli ratownik na posterunku

W powszechnej opinii na miano trenerów ratowników zapracowali w Polsce między innymi: Adam Majewski, Leszek Ojrzyński, czy Piotr Tworek oraz Marcin Kaczmarek. Każdy z tych trenerów za sobą lepsze i gorsze momenty. Pierwszy z wymienionych prowadził przez długi czas z powodzeniem Stal Mielec. Finalnie jednak Majewski został zastąpiony przez Kamila Kieresia. Od marca tego roku 49-latek pozostaje zatem bez pracy.

Były trener Korony Kielce z kolei ma bardzo bogate CV. Ojrzyński pracował między innymi w: Górniku Zabrze, Arce Gdynia, Wiśle Płock, czy Stali Mielec. Wywalczył nawet ze Złocisto-krwistymi awans do elity dwa sezony temu, co wyraźnie daje do zrozumienia, że dla klubów z 1 Ligi może być opcją godną uwagi.

Tymczasem Piotr Tworek i Marcin Kaczmarek pracowali ostatnio kolejno w Śląsku Wrocław, czy Lechii Gdańsk. Pierwszy jest bez pracy od maja 2022 roku. Z kolei trener prowadzący ostatnio Biało-zielonych jest bez zatrudnienia od marca tego roku.

Warto rzucić okiem na południową granicę

Historia pokazuje natomiast, że warto poszukać ciekawych trenerów przy polskiej granicy. Skupiliśmy tutaj swoją uwagę na takich krajach jak Czechy, czy Słowacja. Interesujące mogą być kandydatury takie jak: Michal Bilek, czy Jan Kozak. Obaj mają ciekawe CV. Bilek to 58-latek. W czerwcu tego roku pożegnał się z Victorią Pilzno. Prowadził ją w 96 spotkaniach, mając bilans 1.91 punktu na mecz. Największymi sukcesami Czecha są dwa mistrzostwa kraju i dwa puchary krajowe. Trzy z tych sukcesów Bilek notował w latach 2006-2008. Ostatnie mistrzostwo Czech wygrał z kolei w 2022 roku.

🗣 Loučící se kouč Viktorie Plzeň Michal Bílek naznačil, kam (ne)povedou jeho další kroky. V úterý se chce rozloučit s fanoušky.👇 #myjsmefotbal



Foto: FC Viktoria Plzeň pic.twitter.com/fBWullZk6Z — O2 TV Sport (@O2TVSportCZ) May 20, 2023

Tymczasem Kozak to trener, który już od 2020 roku pozostaje bez zatrudnienia. W każdym razie jako szkoleniowiec Slovana Bratysława mógł się pochwalić ciekawym bilansem punktowym. W 41 spotkaniach wywalczył średnio 2.24 punktu na mecz. Słowak ma na swoim koncie mistrzostwo kraju i krajowy puchar wywalczone ze Slovanem w sezonie 2019/2020. Nie mylić tego szkoleniowca z Janem Kozakiem, który był w latach 2013-2018 selekcjonerem reprezentacji Słowacji. Były opiekun Slovana ma 43 lata.

Przypominamy o byłym selekcjonerze

Interesującą opcją może być też Bartosch Gaul, który z Górnikiem Zabrze co prawda nie notował dobrych wyników. W każdym razie praca na zapleczu PKO Ekstraklasy, gdzie jednak poziom siłą rzeczy jest inny, może być ciekawym rozwiązaniem. Nie można też zapominać o doświadczonym Adamie Nawałce. 65-latek od rozstania z Lechem Poznań nie podjął się żadnego innego wyzwania, a jednak to trener, który jako selekcjoner reprezentacji Polski odniósł sukces, jakim był awans z Biało-czerwonymi do ćwierćfinału Euro 2016.

5️⃣ lat temu Adam Nawałka przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski 🇵🇱



Jak wspominacie jego kadencję? pic.twitter.com/NmRiG9KS9w — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) July 3, 2023

Opcji do wyboru jest, jak widać kilka. Dla jednych klubów to mogą być warianty lepsze, dla innych gorsze. Warto, aby myśl trenera pasowała do preferowanej koncepcji. To już jednak inny temat. Nasze sugestie nie biorą pod uwagę tego, jak dany trener może pasować charakterologicznie do danej szatni. Tutaj już trzeba wykorzystać proces rekrutacji. Pozostaje zatem życzyć wielu owocnych wymian poglądów.

