fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Pawłowski

Bartłomiej Pawłowski przeprosił za swój wpis o Bartoszu Frankowskim

Kapitan Widzewa Łódź był wściekły po przegranym meczu ze Śląskiem Wrocław

Teraz zobowiązał się do wpłaty na cel charytatywny

Pawłowski przeprasza za swój wpis. Zarzucił sędziom celowe błędne decyzje

Piłkarze Widzewa Łódź przeżywają w ostatnich dniach trudne chwile. W minionym tygodniu Wisła Kraków wyeliminowała ich z Pucharu Polski, a później lepszy w lidze okazał się Śląsk Wrocław. Obu tym meczom towarzyszyły olbrzymie kontrowersje sędziowskie, które w konsekwencjach były krzywdzące dla łódzkiego klubu.

W spotkaniu z Białą Gwiazdą arbiter uznał gola, który doprowadził do dogrywki – powinien on być anulowany. Ze Śląskiem Widzew również miał mnóstwo pecha. Jedna bramka dla lidera Ekstraklasy padła po wątpliwym rzucie karnym, a druga po akcji, w której doszło do potencjalnego spalonego.

Po porażce ze Śląskiem emocje udzieliły się Bartłomiejowi Pawłowskiemu, kapitanowi Widzewa. W mediach społecznościowych umieścił wpis, bezpośrednio atakując sędziego Bartosza Frankowskiego, który prowadził to spotkanie. Teraz się reflektuje, przepraszając i obligując do wpłaty na cel charytatywny.

“Sformułowania „okradliście nas” oraz „przypominają się sceny z Piłkarski Poker dzięki Waszej pracy” mogące sugerować nieuczciwe działanie i przywołujące skojarzenia z niegodziwym procederem korupcji w sporcie były z mojej strony niedopuszczalne i mogły narazić Pana Bartosza Frankowskiego na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia przez niego funkcji sędziego piłkarskiego” – czytamy w oświadczeniu kapitana łodzian.

