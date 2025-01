Jakubas wyśmiał hitowy transfer Rakowa. “Kompletnie tam nie pasuje”

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Zbigniew Jakubas

Raków popełnił błąd sprowadzając Rochę?

Motor Lublin jesienią poradził sobie zaskakująco dobrze. Klub ma niezwykle ambitne plany i w niedalekiej przyszłości chce na stałe dołączyć do ligowej czołówki. Tej zimy sprowadził już sześciu nowych piłkarzy, co tylko potwierdza wysokie aspiracje. Beniaminek ma w zasięgu czwartą Legię Warszawa, do której traci zaledwie cztery punkty.

Właściciel klubu Zbigniew Jakubas jest znany z ostrego języka i kontrowersyjnych wypowiedzi. W rozmowie dla kanału Meczyki.pl podsumował działania klubów Ekstraklasy na zimowym rynku. Otwarcie skrytykował transfer jednego z napastników, nie podając jego personaliów. Internauci szybko doszli do wniosku, że chodzi mu o Leonardo Rochę, którego Raków Częstochowa sprowadził z Radomiaka Radom za kwotę około 700 tysięcy euro. Jakubas uważa, że Portugalczyk zupełnie nie pasuje do stylu gry zespołu Marka Papszuna.

– Pewna drużyna sprowadziła zawodnika, który zupełnie do niej nie pasuje. To zespół, który preferuje dynamiczny styl gry, a on zdobywał bramki tylko w statycznych sytuacjach. Czy trener zmusi go teraz do intensywnej gry w defensywie, czy po prostu będzie czekał na wrzutki? Gdy mierzyliśmy się z jego poprzednim klubem, nasz trener zapowiedział, że go zneutralizujemy i tak się stało – zaznaczył szef Motoru.

Pan Jakubas w rozmowie z @dobraszd dość krytycznie wypowiedział się na temat transferu Rochy do Rakowa. Sam mam podobne obawy, dlatego jestem ciekaw jak to finalnie się skończy. pic.twitter.com/Cp8iJQYbxZ — Dawid98 (@Davvid_98) January 30, 2025

Rocha jesienią był czołowym strzelcem Ekstraklasy, zdobywając dla Radomiaka 11 bramek w 17 spotkaniach.