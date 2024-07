PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia przełoży mecz z Motorem

Jagiellonia Białystok już dzisiaj może zapewnić sobie awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Ekipa trenera Adriana Siemieńca po bardzo dobrym pierwszym meczu wygranym na wyjeździe 4:0, teraz na własnym stadionie podejmuje zespół FK Poniewież, czyli aktualnego mistrza Litwy. Awans do kolejnej fazy wydaje się prawie pewien, więc w klubie powoli zaczynają zastanawiać się, co zrobić później.

Wiadomo, że PZPN oraz Ekstraklasa umożliwiają pucharowiczom przełożenie spotkań, tak aby ci mieli więcej czasu do przygotowania się do ważnych spotkań w eliminacjach europejskich pucharów. Z tego przywileju zamierza teraz skorzystać zespół z Białegostoku, o czym informuje Adam Sławiński, dziennikarz “Kanału Sportowego”. Jak przekazał na platformie X (dawniej Twitter), Jagiellonia przełoży mecz z Motorem Lublin, który pierwotnie ma odbyć się w sobotę 10 sierpnia o godzinie 14:45.

Będzie to spotkanie tuż przed rewanżowym starciem z Bodo/Glimt, bowiem to właśnie na Norwegów mistrz Polski trafi, jeśli dzisiaj bez porażki pokona zespół z Poniewieża.

