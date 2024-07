Ile Jagiellonia dostanie od UEFA za awans do kolejnej rundy? Spora suma

Jagiellonia Białystok za awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy może zarobić ponad 3,1 miliona euro od UEFA. Większe apanaże są za awans do Ligi Europy oraz Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Spora suma do zarobienia przez Jagiellonię

Jagiellonia Białystok już dzisiaj wieczorem zmierzy się w rewanżowym starciu w ramach II rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Białostoczanie przed tygodniem pokonali zespół FK Poniewież na ich terenie 4:0, a teraz celują w powtórzenie takiego wyniku z mistrzem Litwy na własnym terenie. Niemniej wydaje się, że awans do przynajmniej fazy grupowej Ligi Konferencji Europy jest już prawie pewny.

Niemniej ekipa Adriana Siemieńca liczy na to, że uda się jej awansować i do samej Ligi Mistrzów. Do tego jednak droga jeszcze wciąż daleka, ale nie jest ona niemożliwa do przejścia. Niemniej z pewnością wielu kibiców zastanawia, ile zespół mistrza Polski dostanie z tytułu awansu do 3. rundy eliminacji Champions League.

Jeśli dziś Jagiellonia zapewni sobie awans do fazy grupowej LKE, to UEFA wypłaci z tego tytułu Jadze nieco ponad 3 miliony euro, a dokładnie 3,17 miliona. W samych rozgrywkach również za wyniki przyznawane są apanaże, ale co jeśli białostoczanie pokonają Poniewież i w kolejnych rundach również spiszą się na tyle dobrze, że zapewnią sobie awans do Ligi Europy lub nawet Ligi Mistrzów? Wówczas na konto klubu wpłynie odpowiednio 4,31 miliona euro oraz 18,62 miliona. Jest więc o co grać.

