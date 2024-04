Jagiellonia coraz bliżej mistrzostwa. Siemieniec ocenił mecz z Zagłębiem

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Adrian Siemieniec: Cieszę się z dwóch goli Kristoffera Hansena

Jagiellonia Białystok wygrała 2:1 z Zagłębiem Lubin w wyjazdowym meczu 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jaga na swoim koncie ma za zatem 55 punktów i umocniła się na pozycji lidera ligowej tabeli. W sobotnim spotkaniu do triumfu gości poprowadził Kristoffer Hansen, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Trener Dumy Podlasia Adrian Siemieniec wziął udział w konferencji prasowej, na której ocenił wczorajsze zawody.

– Gratulacje dla drużyny za zwycięstwo. Za nami bardzo trudny mecz. Podziękowania dla kibiców za wsparcie. Gratulacje również dla Tarasa Romanczuka, który rozegrał dziś 300. spotkanie w Ekstraklasie. To wielka sprawa dla naszego kapitana, a zarazem wspaniałego człowieka i piłkarza. To dla mnie zaszczyt, że mogę prowadzić takiego zawodnika. Już jest legendą tego klubu i jestem przekonany, że da nam jeszcze wiele radości – powiedział Adrian Siemieniec cytowany przez oficjalną stronę internetową Jagiellonii Białystok.

– Co do spotkania – na początku przed zdobyciem bramki mieliśmy sporo okazji, ale ich nie wykorzystaliśmy. Później kontrolowaliśmy mecz w inny sposób niż zawsze. Mieliśmy mniej piłki, a Zagłębie doszło do głosu. Rywale zagrali dobre spotkanie i zmusili nas do gry w obronie. Cieszę się z dwóch goli Kristoffera Hansena, bo w ostatnim meczu szybko zszedł z boiska przez zmianę taktyczną. Życie jednak takie rzeczy oddaje. Zdobytymi bramkami poprowadził nas do zwycięstwa. Teraz przed nami krótki odpoczynek, a już niebawem rozpoczniemy przygotowania do piątkowego starcia z Pogonią Szczecin – dodał.