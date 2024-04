Jagiellonia Białystok umocniła się na fotelu lidera, dublet Hansena [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Kristoffer Hansen

Kristoffer Hansen z trafieniem, asysta Bartłomieja Wdowika

Jagiellonia Białystok podchodziła do sobotniego starcia z Zagłębiem Lubin po sensacyjnej przegranej z Cracovią (1:3) w 28. kolejce Ekstraklasy. Z kolei Miedziowi notują kiepską serię czterech meczów bez zwycięstwa. Ekipa Waldemara Fornalika w poniedziałek uległa z Piastem Gliwice (0:2).

Oba zespoły od pierwszych chwil ruszyły odważnie do przodu. Jednak w pierwszym kwadransie to goście częściej gościli pod polem karnym rywali. W 15. minucie Bartłomiej Wdowik zacentrował z lewej flanki do Kristoffera Hansena, który uderzeniem głową wpakował piłkę do siatki.

Już pierwsze fragmenty drugiej połowy pokazywały, że gospodarze mocniej ruszą do odrabiania strat. Aktywny był Dawid Kurminowski, ale między słupkami świetnie spisywał się Zlatan Alomerović. Z upływem kolejnych minut mecz się wyrównał i obie drużyny nie potrafiły wypracować przewagi. W 74. minucie Afimico Pululu dograł do Hansena i Norweg skompletował dublet. Gospodarzy stać było na honorowe trafienie w 90. minucie, którego autorem był Juan Munoza. W następnej kolejce podejmie Pogoń Szczecin w hicie 30. kolejki. Natomiast Miedziowi zmierzą się na wyjeździe z Radomiakiem Radom.

Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok 1:2 (0:1)

0:1 Kristoffer Hansen 15′

0:2 Kristoffer Hansen 74′

1:2 Juan Munoz 90′