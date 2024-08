Lech Poznań z piątym letnim transferem. To środkowy pomocnik

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Filip Jagiełło zasilił Lecha Poznań

Lech Poznań w poniedziałek przekazał, że na testach medycznych zjawił się Filip Jagiełło. Pomocnik pozytywnie przeszedł badania i Kolejorz ogłosił pozyskanie wychowanka Zagłębia Lubin. W 2019 roku przeprowadził się z Miedziowych do Genoi, a następnie był wypożyczany do Bresci Calcio i Spezii.

Do drużyny Nielsa Frederiksena wcześniej trafili Daniel Hakans, Alex Douglas, Ian Hofmann oraz Bryan Fiabema. Jagiełło z Kolejorzem związał się trzyletnią umową, w której zawarta jest możliwość przedłużenia o następny rok.

Dyrektor sportowy Lecha podkreślił, że Jagiełło to piłkarz o sporym doświadczeniu przede wszystkim na arenie międzynarodowej. – Jest zawodnikiem, który przychodzi do środka pola, by wzmocnić rywalizację. Bardzo dobrze operuje piłką, potrafi wnieść progresję w ataku i znaleźć się w “szesnastce” przeciwnika, ma dobre oraz mocne uderzenie i celne dogranie w pole karne, dlatego liczymy na jego asysty i bramki – dodał Tomasz Rząsa.

🚂 Filip Jagiełło już oficjalnie zawodnikiem Lecha Poznań. 27-letni środkowy pomocnik podpisał z Kolejorzem trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. #NowyWTalii pic.twitter.com/Ide8iMLYHZ — Lech Poznań (@LechPoznan) August 13, 2024

Jagiełło przed wyjazdem do Włoch rozegrał 89 meczów w PKO Ekstraklasie. Strzelił pięć goli i dołożył 10 asyst. – Po ostatnim roku, gdzie zgubiłem trochę rytmu meczowego, powrót do Polski to odpowiedni krok. Lech daje mi możliwość walki o najwyższe cele, a ja mam ambicję i myślę, że jestem w idealnym wieku, by coś jeszcze osiągnąć – zaznaczył pomocnik. Lechici plasują się na 5. lokacie w ekstraklasie i w sobotę zmierzą się z Zagłębiem Lubin.