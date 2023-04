Marc Gual był bohaterem pierwszego meczu 29. kolejki PKO Ekstraklasy, w którym Jagiellonia Białystok mierzyła się na wyjeździe z Wisłą Płock. Podopieczni Adriana Myśliwca wygrali po raz ósmy w sezonie (4:2). Hiszpan okrasił występ hat-trickiem. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że najbliższe miesiące będą ostatnimi 27-latka w klubie ze Słonecznej.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marc Gual

Marc Gual wkrótce zmieni barwy klubowe

Bombę transferową najpewniej odpali Legia Warszawa

Dyrektor sportowy Wisły Płock w rozmowie z CANAL+ Sport nie ukrywał, że taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny

Marc Gual może wylądować w Legii Warszawa

Marc Gual to zawodnik, który do Jagiellonii Białystok trafił na wypożyczenie SK Dnipro. Hiszpan w ekipie ze Słonecznej szybko stał się jedna z pierwszoplanowych postaci. W kolejnej kampanii najpewniej będzie bronił barw odwiecznego rywala.

Nie od dzisiaj wiadomo, że Marc Gual może wkrótce trafić do Legii Warszawa. Oficjalnego oświadczenia w sprawie jeszcze nie ma. W każdym razie przedstawiciel Wisły Płock w rozmowie z CANAL+ Sport dał do zrozumienia, że zmiana klubu przez piłkarza do tak naprawdę formalność.

– Nie będę zaklinał rzeczywistości. Wszystko dobrze wiemy, że Marc Gual jest blisko Legii Warszawa. Jest porozumienie. Oczywiście oficjalnego komunikatu nie ma. Tak naprawdę nie wiem, czy już podpisał kontrakt. Jeśli ni, to pewnie niebawem podpisze. To prawo rynku – mówił w rozmowie z CANAL+ Sport dyrektor sportowy Wisły Płock – Łukasz Masłowski.

Marc Gual strzelił w pierwszej połowie bramkę dla @Jagiellonia1920, ale przed meczem Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy klubu nie ukrywał, że przenosiny tego piłkarza do @LegiaWarszawa to już w zasadzie formalność 👀 pic.twitter.com/qH541mBYG9 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 21, 2023

Marc Gual w tym sezonie wystąpił w 25 meczach. Zdobył w nich trzynaście bramek i zaliczył cztery asysty.

