Co za początek w meczu Lech – Legia. Niesamowite emocje [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Josue

Anulowany gol, niewykorzystany karny i gol samobójczy w kilka minut

Mecz Lecha Poznań z Legią Warszawa jest traktowany jako polski klasyk. Jednak w obecnych rozgrywkach obie drużyny nie rywalizują już o najwyższe cele, a o honor, czym będzie zajęcie trzeciego miejsca na koniec kampanii. Wydaje się, że dwa pierwsze miejsca w tabeli zostaną rozdzielone pomiędzy Jagiellonię Białystok i Śląsk Wrocław.

Przed tą kolejką Lech Poznań miał na swoim koncie 52 oczka, a warszawska Legia o dwa mniej. Trudno było też wskazać zdecydowanego faworyta. Z uwagi na stratę punktową to ekipa Goncalo Feio musiała powalczyć o pełną pulę i początek spotkania należał właśnie do nich. Przyjezdni bardzo zdecydowanie zaprezentowali się przy Bułgarskiej już od pierwszych minut i ruszyli do ataków.

Legia bardzo szybko objęła prowadzenie po strzale Wszołka. Piłka odbiła się jeszcze od obrońcy Lecha i zmyliła interweniującego Mrozka. Szymon Marciniak po chwili anulował jednak tego gola, bowiem we wcześniejszej fazie akcji jeden z zawodników Kolejorza był faulowany.

Parę chwil później Legia Warszawa stanęła przed kolejną okazją do zdobycia bramki, ponieważ w polu karnym faulował Douglas. Marciniak ponownie podszedł do monitora i nie miał żadnych wątpliwości wskazując na jedenasty metr. Do futbolówki podszedł Josue, który jednak uderzył fatalnie i Mrozek z dużą łatwością obronił jego uderzenie. Ale minutę później goście i tak objęli prowadzenie. W dość niegroźnej sytuacji, po dośrodkowaniu fatalnie interweniował Blazic, który skierował piłkę do własnej bramki.

1️⃣ 𝐉𝐎𝐒𝐔𝐄 𝐌𝐀𝐑𝐍𝐔𝐉𝐄 𝐑𝐙𝐔𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐘! 😱❌

2️⃣ Lech Poznań pakuje piłkę do własnej siatki i @LegiaWarszawa i tak prowadzi!



CO ZA POCZĄTEK MECZU! 🔥🔥🔥



📺 Spotkanie możecie oglądać w CANAL+ SPORT3, CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online:

