Kibice Lecha wściekli. Przerwali hit PKO Ekstraklasy [WIDEO]

Kibice Lecha Poznań wrzucili na murawę stadionu przy Bułgarskiej kilkadziesiąt rac, co przerwało niedzielne spotkanie z Legią Warszawa na parę chwil. Fani Kolejorza najwyraźniej w ten sposób wyrazili swoje niezadowolenie z postawy swoich zawodników.

PressFocus Na zdjęciu: Race na meczu Lech - Legia

Ogromne emocje w meczu Lecha z Legią

Niedzielny hit PKO Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań i Legią Warszawa od pierwszych minut był bardzo emocjonujący. Spotkanie rozpoczęło się od wymownej oprawy fanów Kolejorza, którzy przygotowali wielką kartoniadę z napisem “WSTYD”. Był to komentarz do ostatnich wyników drużyny Mariusza Rumaka, która przegrała mecze między innymi z Puszczą Niepołomice i Ruchem Chorzów – drużynami walczącymi wtedy o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Później emocji dostarczyli już zawodnicy obu drużyn. W pierwszych kilkunastu minutach mieliśmy anulowany po interwencji VAR gol Wszołka, niestrzelony rzut karny Josue, a następnie bramkę samobójczą gospodarzy, której autorem był Blazic. Nie był to jednak koniec wyczynów piłkarzy Lecha Poznań, bowiem tuż przed przerwą do własnej bramki trafił również Salamon dając Legii dwubramkowe prowadzenie.

W drugiej połowi wściekli fani Lecha Poznań na grę swoich pupili, postanowili wrzucić na murawę kilkadziesiąt rac, przez co Szymon Marciniak na parę chwil był zmuszony przerwać to spotkanie. Z trybun rozległy się też niecenzuralne okrzyki skierowane do zawodników Kolejorza. Kibice głośno krzyczeli “wypier*****”.

Mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem Legii Warszawa 2:1. Kontaktową bramkę dla Lecha w 83. minucie zdobył Pereira, jednak gospodarze nie zdołali już odrobić strat, a trzy punkty zainkasował zespół ze stolicy, który po tym spotkaniu awansował na trzecią lokatę w tabeli.

