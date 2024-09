Górnik Zabrze poinformował właśnie, że przedłużył umowę z Dominikiem Szalą do końca czerwca 2028 roku. 18-latek to jeden z najbardziej perspektywicznych graczy całej ligi.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Dominik Szala

Górnik zabezpiecza się na przyszłość

Górnik Zabrze słynie z rozwoju młodych zawodników, zarówno tych z Polski, jak i zagranicznych. Jednym z przykładów dobrej pracy wykonywanej w klubie z Zabrza jest Dominik Szala. Środkowy obrońca, który jest wychowankiem katowickiej GieKSy trafił do zespołu Jana Urbana w 2022 roku i bardzo szybko stał się ważnym ogniwem pierwszej drużyny.

W poprzednim sezonie 18-letni piłkarz rozegrał 10 spotkań na poziomie PKO Ekstraklasy i praktycznie z miejsca dla wielu stał się jednym z najbardziej perspektywicznych graczy w całej lidze. Co więcej, mówiło się wówczas, że do kadry chciałby powołać go Michał Probierz, jednak przeszkodził w tym uraz obrońcy. W tym sezonie także młodzieżowy reprezentant Polski może liczyć na miejsce w składzie Górnika. Do tej pory rozegrał cztery mecze (w tym starcie z Lechią).

Teraz jednak bardzo dobre wieści dla fanów Górnika zostały ogłoszone tuż przed meczem z Lechią Gdańsk. Klub potwierdził, że umowa Dominika Szali została przedłużona o kolejne lata i będzie obowiązywała aż do końca czerwca 2028 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia gracza z rocznika 2006 na aż 1,5 miliona euro.

