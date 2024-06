Górnik Zabrze oficjalnie potwierdził, że nowym dyrektorem sportowym klubu został Łukasz Milik. Jest to dla niego powrót do Trójkolorowych po siedmiu miesiącach przerwy.

PressFocus / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Do klubu wrócił Łukasz Milik

Górnik Zabrze ma za sobą bardzo dobry sezon. Ekipa prowadzona przez Jana Urbana – pomimo wielu komplikacji i niesprzyjających warunków – zdołała zająć na koniec sezonu 2023/24 wysokie 6. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. A co warte podkreślenia, był nawet taki moment, że wydawało się, że zabrzanie mogą powalczyć o miejsce na podium, ale to jednak się nie udało.

Niemniej należy uznać minione rozgrywki za udane, co jednocześnie wzmaga apetyt przed kolejnymi. W nadchodzącej kampanii bowiem kibice liczą na przynajmniej powtórzenie tego rezultatu. A pomóc w tym mają chociażby zmiany wewnątrz klubu i na szczytach władzy. Jakiś czas temu pisaliśmy, że przejęcie Górnika nie jest jeszcze przesądzone i wiele się w tym temacie nie zmieniło. Jednak pewne jest już uzupełnienie wakatu na stanowisku dyrektora sportowego.

Łukasz Milik dyrektorem sportowym Górnika Zabrze! ⚒️



📰 Więcej | https://t.co/2pQn5aDwOq pic.twitter.com/Zmg3kPwsTy — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) June 13, 2024

Jak oficjalnie poinformował już klub, nową osobą na tym stanowisku został Łukasz Milik. Jest to dla niego powrót do Trójkolorowych, bowiem piastował on tę funkcję od lutego do 30 listopada 2023 roku. Za jego kadencji do zespołu dołączyli m.in. tacy gracze jak: Lawrence Ennali oraz Adrian Kapralik. Wcześniej z kolei pracował w akademii Górnika, gdzie był m.in. dyrektorem sportowym.

