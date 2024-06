Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Giannis Papanikolaou

Trzech znanych graczy odchodzi

Raków Częstochowa ma za sobą bardzo słaby sezon. Zespół, który miał walczyć o obronę mistrzostwa Polski zajął finalnie tylko 7. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. W dodatku Medalikom nie udało się zagrać nawet w finale Pucharu Polski. Nieco na osłodę kampanii 2023/24 pozostaje udział graczy Dawida Szwargi w fazie grupowej Ligi Europy. Można jednak domniemywać, że pod Jasną Górą spodziewano się znacznie więcej, a gra w Europie nie może usprawiedliwiać porażki w lidze.

Stąd też spore zmiany w klubie z Częstochowy. Zwolnionego trenera Szwargę zastąpił Marek Papszun, który wrócił do zespołu po roku przerwy. Od razu, właściwie na pierwszej konferencji prasowej, zapowiedział wietrzenie szatni. Do tej pory z drużyną pożegnało się kilku graczy, m.in. Vladan Kovacevic oraz kilku członków sztabu szkoleniowego. Okazuje się jednak, że to nie koniec zmian i odejść.

Według informacji przekazanych przez “Przegląd Sportowy” na wylocie z Rakowa znalazło się trzech piłkarzy. Mowa tu o Adnanie Kovaceviciu, który dołączył do zespołu zeszłego lata, ale przez większość czasu zmagał się z kontuzją. Z kolei wolną rękę w poszukiwaniu klubu otrzymali Ben Lederman i Giannis Papanikolaou. Obaj – szczególnie dwa sezony temu – byli podstawowymi piłkarzami ekipy, która sięgała po tytuł. W minionych rozgrywkach rozegrali odpowiednio: 36 i 27 spotkań.

