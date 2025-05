Górnik i Cracovia szukają nowego trenera. Na liście głośne nazwisko

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Aleksiej Szpilewski w kręgu zainteresowań Cracovii i Górnika Zabrze

Górnik Zabrze już jakiś czas temu zdecydował się obrać inny kierunek jeśli chodzi o rozwój pierwszego zespołu. Z klubem niespodziewanie pożegnał się Jan Urban, którego do końca sezonu w roli tymczasowego szkoleniowca zastępuje Piotr Gierczak. W przyszłej kampanii PKO BP Ekstraklasy nowego trenera będzie miała także Cracovia. Klub z Krakowa ogłosił zakończenie współpracy z Dawidem Kroczkiem.

Ciekawe wieści ws. potencjalnego trenera zarówno w Cracovii, jak i Górniku Zabrze przekazał Piotr Wołosik w podcaście „Ofensywni”. Jego zdaniem oba kluby są zainteresowane zatrudnieniem Aleksieja Szpilewskiego, czyli obecnego opiekuna Arisu Limassol.

Przekonanie białoruskiego trenera do przyjęcia oferty z Zabrza lub Krakowa nie będzie łatwe. Dziennikarz zaznacza, że zatrudnienie Szpilewskiego to wyzwanie pod względem finansowym. 37-latek otrzymał niedawno ofertę z Rosji, gdzie Dynamo Moskwa zaproponowało mu kontrakt o wartości dwóch milionów euro netto rocznie plus premie. Warto również dodać, że jakiś czas temu Szpilewski był łączony z Legią Warszawa. Stołeczny klub cały czas debatuje nad przyszłością Goncalo Feio.

Szpilewski z Arisem Limassol pracuje od lutego 2022 roku. W tym czasie sięgnął m.in. po mistrzostwo Cypru. Wcześniej z powodzeniem pracował Kazachstanie, gdzie jako opiekun Kajratu Ałmaty zdobył mistrzostwo kraju. W swoim CV ma także pracę w Erzgebirge Aue i akademii RB Lipsk.