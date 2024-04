PressFocus / Piotr Matusewicz Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio zastąpił Kostę Runjaicia na stanowisku trenera Legii Warszawa

Portugalczyk zadebiutuje w sobotę meczem z Rakowem Częstochowa

Piłkarz Motoru Lublin stwierdził w wywiadzie z TVP Sport, że Legia z Feio może nawet powalczyć o mistrzostwo

Feio zapewni tytuł Legii?

Trwający tydzień w polskiej piłce zdominowały wydarzenia z Łazienkowskiej 3. Legia Warszawa najpierw zwolniła Kostę Runjaicia, a chwilę później ogłoszono, że jego następcą będzie Goncalo Feio. Kontrowersyjny szkoleniowiec wzbudza wiele wątpliwości wokół swojej barwnej postaci. Swojego byłego trenera w rozmowie z TVP Sport chwali jednak piłkarz Motoru Lublin, Piotr Ceglarz.

Potrafił zbudować piłkarzy. Nie każdy zdaje sobie sprawę, jaka atmosfera panowała w drużynie w momencie, gdy pojawili się tutaj poprzedni trener i Mateusz Stolarski. Niemal od razu poprawiły się wyniki – wspomina współpracę z byłym trenerem Ceglarz.

Wiele mówi się także o tym, że Goncalo Feio to znakomity szkoleniowiec pod kątem merytorycznym. Portugalczyk jest świetnym taktykiem, jednak jego największym problemem bywa ciężki charakter. To właśnie z tego względu niektórzy kibice Legii martwią się o atmosferę w klubie pod wodzą Feio.

To bardzo dobry fachowiec i profesjonalista. Jest doskonale przygotowany pod względem merytorycznym, ma olbrzymią wiedzę na temat taktyki i potrafi przekazać ją piłkarzom. Jest jednak osobą wymagającą i charakterną, która lubi mówić głośno, jeśli coś jej się nie podoba. Jak wiemy, w świecie piłki nie zawsze jest to pożądana cecha – powiedział piłkarz Motoru Lublin

Po ogłoszeniu nowego trenera przestrzeń medialna została dość wyraźnie podzielona. Jedni uważają, że Legię pod kątem wyników sportowych nie czeka nic dobrego, drudzy spodziewają się natychmiastowej poprawy w grze Wojskowych. Piotr Ceglarz zdecydowanie należy do optymistów w kwestii formy Legii pod wodzą Portugalczyka.

Możliwy jest dla mnie nawet scenariusz, w którym Legia odrobi straty do Jagiellonii Białystok i sięgnie po mistrzostwo. Nie wykluczyłbym, że jego pierwsze decyzje i pomysły dadzą tak błyskawiczne efekty, jak w przypadku Motoru. Legii może dziś brakować właśnie tego, co wniesie do niej Feio – zakończył Ceglarz.

Debiut Goncalo Feio na ławce trenerskiej Legii będzie miał miejsce już w tę sobotę. Ekipa ze stolicy wybierze się do Częstochowy, gdzie zagra z Rakowem.