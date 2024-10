Kamil Glik doznał kontuzji. Wiemy, kiedy poznamy wyniki badań

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Kamil Glik

Kibice Cracovii czekają na szczegóły w sprawie urazu Kamila Glika

Kamil Glik doznał kontuzji kolana podczas jednego z treningów przed meczem z Lechem Poznań (0:2) w 12. kolejce PKO Ekstraklasy. Portal “WP SportoweFakty” jako pierwszy poinformował o poważnym urazie, wskazując na zerwanie więzadeł krzyżowych obrońcy Cracovii. Kontuzja przekreśliłaby sezon dla doświadczonego zawodnika. Krakowski klub wciąż nie przekazał szczegółowych informacji na ten temat, pozostawiając fanów w niepewności.

Trener Dawid Kroczek na konferencji prasowej ujawnił okoliczności, w jakich Glik nabawił się urazu. – Kamil Glik na treningu blokował dośrodkowanie, źle postawił nogę i doznał urazu kolana. Musimy czekać na wyniki badań, które odbędą się w przyszłym tygodniu – zdradził szkoleniowiec, cytowany przez Przemysława Chlebickiego z “TVP Sport”.

Glik wrócił do Polski w zeszłym roku po 13 latach spędzonych za granicą. Zdecydował się na powrót po tym, jak nie przedłużył kontraktu z włoskim Benevento, które spadło do Serie C. 103-krotny reprezentant Polski w bieżącym sezonie rozegrał dziewięć meczów w barwach Cracovii. Jeśli doniesienia o poważnej kontuzji kolana się potwierdzą, mogłoby to oznaczać koniec sezonu dla Glika. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca przyszłego roku.

Cracovia w sobotę uległa Lechowi Poznań (0:2) na własnym boisku przy ul. Kałuży. Obie bramki dla Kolejorza padły po przerwie, a na listę strzelców wpisali się Mikael Ishak oraz Patrik Walemark.