Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Kamil Glik

Media: Kamil Glik zerwał więzadła krzyżowe

Kamil Glik dołączył do Cracovii w sierpniu 2023 roku, przenosząc się z Benevento. Wcześniej przez wiele lat grał między innymi w AS Monaco, a także pełnił rolę kapitana FC Torino. Po 13 latach spędzonych za granicą, wrócił do polskiej ekstraklasy.

Jak podały w piątek “WP SportoweFakty”, 103-krotny reprezentant Polski doznał poważnej kontuzji kolana podczas treningu. Stoper Cracovii zerwał więzadła krzyżowe tuż przed meczem z Lechem Poznań w 12. kolejce PKO Ekstraklasy.

Klub oraz sztab medyczny Cracovii nie potwierdzili jeszcze oficjalnie diagnozy, ale jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to ogromny cios zarówno dla samego piłkarza, jak i drużyny. Glik w bieżącym sezonie rozegrał dziewięć spotkań. Jego kontrakt z klubem z Kałuży obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

Cracovia dobrze spisuje się w obecnej kampanii ligowej pod wodzą Dawida Kroczka. Po rozegraniu jedenastu meczów, Pasy zajmują trzecią pozycję w tabeli z dorobkiem 23 punktów. W sobotę zmierzą się z Kolejorzem o godzinie 20:15.

Sprawdź także: