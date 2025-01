GKS Katowice przedłużył kontrakty z dwoma piłkarzami. Jest oficjalny komunikat

GKS Katowice przedłużył kontrakt z dwoma piłkarzami. Dawid Kudła oraz Marcina Wasielewskiego związali się z klubem PKO BP Ekstraklasy do czerwca 2027 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

Dawid Kudła i Marcin Wasielewski na dłużej w GieKSie

GKS Katowice ogłosił, że dwóch kluczowych zawodników przedłużyło swoje umowy. Kontrakty Dawida Kudły i Marcina Wasielewskiego będą obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku, co jest wyraźnym sygnałem, że GieKSa stawia na stabilizację.

Dawid Kudła trafił do GKS-u latem 2021 roku i odegrał kluczową rolę w awansie drużyny do PKO BP Ekstraklasy. W barwach klubu rozegrał już 113 spotkań, zachowując 38 czystych kont. Z kolei Marcin Wasielewski dołączył do Katowic rok później i od samego początku stał się ważnym ogniwem zespołu. Dotychczas wystąpił w 86 meczach, notując 14 asyst i zdobywając dwa gole.

WIDEO: GKS Katowice – podsumowanie rundy jesiennej

– Od początku czułem się w Katowicach jak w domu i bardzo się cieszę, że w poprzednim roku mogłem drużynie pomóc wrócić na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Teraz już koncentrujemy się na tym, co przed nami. Zaczynamy wiosnę w Ekstraklasie i chcemy pokazać naszą siłę – powiedział Kudla. Warto zaznaczyć, że klub z Katowic planuje zimą wypożyczyć Filipa Szymczaka z Lecha Poznań.

Zespół Rafała Góraka zakończył rundę jesienną na 10. pozycji z dorobkiem 23 punktów. Beniaminek Ekstraklasy ma zatem pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. GKS zainauguruje drugą część rozgrywek w piątek (31 stycznia) domowym meczem ze Stalą Mielec o godzinie 18:00.