GKS Katowice po blisko 20 latach awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej. W trakcie meczów PKO BP Ekstraklasy śląska ekipa będzie grała z logiem nowego sponsora głównego.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

GKS Katowice i Superbet połączyły siły

GKS Katowice ma ambitne plany związane z grą w PKO BP Ekstraklasie. Ekipa z siedzibą przy ulicy bukowej nie chce zadowolić się tylko wywalczeniem 15. miejsca w tabeli na koniec rozgrywek. Tym samym nie tylko walka o utrzymanie jest celem katowiczan. W związku z tym klub poczynił wzmocnienia drużyny tego lata. Ponadto zadbano też o pozyskanie nowego sponsora głównego.

“Historyczny awans do ekstraklasy po blisko 20 latach niebytu w elicie, perspektywa przeprowadzki na nowoczesny stadion oraz ogłoszenie nowego sponsora głównego. Kibice GKS Katowice mogą ostatnio czuć się, jak we śnie, ale nie muszą się budzić. To prawda, że GieKSa właśnie podpisała trzyletnią umowę z Superbet, rekordową w historii klubu!” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GieKSy.

GieKSa jest Super!@SuperbetPL Sponsorem Głównym wielosekcyjnego GKS-u Katowice pic.twitter.com/AguYa60vj1 — GKS Katowice (@_GKSKatowice_) July 17, 2024

Już w pierwszej kolejce GKS zmierzy się na swoim stadionie z Radomiakiem. Mecz odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 14:45. Z kolei tydzień później na drodze katowickiej ekipy stanie Stal Mielec. W tym starciu Trójkolorowi zagrają w roli gościa. Mecz odbędzie się 27 lipca o godzinie 14:45.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

GieKSa jest jednym z trzech beniaminków w sezonie 2024/2025 w PKO BP Ekstraklasie. Oprócz katowickiej ekipy w elicie występować będą też takie drużyny jak Lechia Gdańsk czy Motor Lublin. Biało-zieloni wygrali w poprzednim sezonie rywalizację na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Z kolei zespół Mateusza Stolarskiego wygrał baraże o awans do elity.

Czytaj więcej: Ruch Chorzów zaprezentował nowego sponsora strategicznego [WIDEO]