PressFocus Na zdjęciu: Francisco Ramos

Francisco Ramos na swoim Instagramie poinformował o stanie zdrowia

Piłkarz Radomiaka przeszedł już cztery operacje

Teraz przed nim długa walka o powrót do zdrowia

“Na razie nie wiem, czy wrócę silniejszy”

Francisco Ramos doznał fatalnej kontuzji w spotkaniu ligowym Radomiaka z Cracovią. Po nieszczęśliwym zderzeniu z Takuto Oshimą noga portugalskiego pomocnika wygięła się w drastyczny sposób. Badania wykazały, że zawodnik radomskiego zespołu doznał wieloodłamowego złamania kości podudzia. 28-latek na swoim Instagramie podzielił się stanem zdrowia i zdradził, że przeszedł już cztery operacje.

– To już 14 dni leżenia w łóżku, brania leków, bólu i czterech trudnych operacji, aby przywrócić mi czucie i mobilność z lat ubiegłych. To były najgorsze dni, jakie pamiętam, a ból nie odpuścił aż do dziś Widziałem, jak moim koledzy doznawali ciężkich kontuzji, ale nigdy nie wyobrażałem sobie udręki i cierpienia, przez które przechodzili. Teraz sam tego doświadczam. To najgorsza strona tego zawodu Na razie nie wiem, czy wrócę silniejszy. Na pewno wrócę inny i doceniający rzeczy, których (niestety) uczy nas tylko takie doświadczenie. Oby nie zabrakło mi sił i odwagi – napisał Francisco Ramos.

Sprawdź także: Raków podjął decyzję. To tutaj mają zagrać w pucharach