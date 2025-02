Flavio Paixao o sytuacji Lechii Gdańsk. Stanowczy komentarz

PressFocus Na zdjęciu: Flavio Paixao

Flavio Paixao dla Goal.pl: W Lechii Gdańsk jest bardzo, bardzo źle

Lechia Gdańsk w obecnym sezonie mierzy się z olbrzymimi kłopotami. W miniony piątek PZPN postanowił zawiesić licencję beniaminkowi PKO Ekstraklasy. Zespół z trójmiasta jednak uniknął kary, bowiem uratowała ich liga. To właśnie Ekstraklasa S.A pomogła klubowi uregulować zaległą ratę za transfer Tomasza Wójtowicza z Ruchu Chorzów.

Tymczasem do całej sytuacji związanej z Lechią Gdańsk odniósł się Flavio Paixao. Portugalczyk w poniedziałek gościł w programie “Nasz News” na kanale Goal.pl, gdzie skomentował położenie beniaminka Ekstraklasy. 40-latek nie owijał w bawełnę i przyznał, że w klubie dzieje się bardzo źle.

– Wielu ludzi mnie pyta, jak to jest możliwe? Jest bardzo, bardzo źle. Wiem też nowe rzeczy, które zdarzają się wyłącznie w piątej bądź szóstej lidze. Nie chce mówić nieostrożnych rzeczy dzisiaj, bo Lechia Gdańsk gra dzisiaj mecz. Ale jest bardzo źle. Są tam takie rzeczy, o których nie słyszałem w piłce nożnej – skomentował Flavio Paixao.

– Też wczoraj rozmawiałem z piłkarzem, który obserwuje tę sytuację. Młodych zawodników jest bardzo łatwo kontrolować. Sytuacja teraz nie jest jeszcze wielką aferą, bo nie jest to o doświadczonych piłkarzach, którzy mają 30, 32, 35 lat i mają inny sposób myślenia, mając większą pensję. To są też zawodnicy, którzy robią kompletnie inaczej. Jestem pewny, że jeżeli ta sytuacja, która jest dzisiaj, byłaby trzy lata temu, to już by stolik był wywrócony – podsumował Portugalczyk.