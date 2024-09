DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Legia rozgląda się za następcą Goncalo Feio

Legia Warszawa w miniony weekend po raz trzeci z rzędu zakończyła mecz w PKO BP Ekstraklasie bez zwycięstwa. Co prawda w porównaniu do konfrontacji z Rakowem Częstochowa czy Pogonią Szczecin podopieczni Goncalo Feio zdobyli punkt, lecz jest to za mało, aby realnie myśleć o włączeniu się do walki o mistrzostwo Polski. Kiepskie wyniki w ostatnich tygodniach spowodowały, że posada 34-latka wisi na włosku. Niebawem w gabinetach stołecznego klubu może zapaść decyzja o zwolnieniu Portugalczyka.

Nowe informacje ws. przyszłości Goncalo Feio przekazał portal TVP Sport. Według nich Legia Warszawa rozpoczęła poszukiwania ewentualnego następcę obecnego szkoleniowca. Klub ze stolicy przeczesuje rynek zagranicznych trenerów, a na pierwszy plan wyłania się kandydatura Philippe Montaniera. Francuz był kontrkandydatem Feio w kwietniu bieżącego roku, gdy Legia podpisała z nim kontrakt. Najbliższe dni na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej mają rozstrzygnąć przyszłość byłego opiekuna Motoru Lublin.

Jeśli Legia zdecyduje się zwolnić Feio, to z rozwiązaniem jego kontraktu nie powinno być problemów. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że w umowie trenera zapisana jest specjalna klauzula wypowiedzenia. Natomiast z jego informacji wynika, że póki co warszawki klub nie planuje zmian na kluczowym stanowisku.

Jak widać, z mediów napływają sprzeczne informacje dot. przyszłości Goncalo Feio. Nie pozostaje więc nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i poczekać na oficjalną informację ze strony Legii Warszawa.