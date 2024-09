Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

W poniedziałek Wojciech Szczęsny podpisze kontrakt z Barceloną

Wojciech Szczęsny pod koniec sierpnia rozwiązał kontrakt z Juventusem i ogłosił zakończenie kariery. Były reprezentant Polski nie nacieszył się zbyt długo upragnioną emeryturą. Z propozycją podpisania umowy zgłosiła się do niego FC Barcelona. 34-latek nie mógł oprzeć się pokusie dołączenia do jednego z najlepszych klubów na świecie i po rozmowach przystał na warunki rocznego kontraktu.

Nowe informacje ws. Szczęsnego w Barcelonie przekazał portal Meczyki.pl. Tomasz Włodarczyk oraz Łukasz Wiśniowski przekazali, że w poniedziałek rano były golkiper Juventusu wyląduje w stolicy Katalonii. Następnie przejdzie testy medyczne, a po nich złoży podpis pod umową do końca sezonu 2024/2025. Według hiszpańskich źródeł Szczęsny będzie zarabiał w Barcelonie ok. 3 mln euro plus premie.

Barcelona nie planuje hucznego przywitania bramkarza. Szczęsny po podpisaniu dokumentów spotka się tylko z prezydentem klubu – Joanem Laportą. Niedługo później rozpocznie treningi, aby wrócić do optymalnej formy przed rozpoczęciem gry w koszulce Blaugrany.

Z informacji Tomasza Włodarczyka i Łukasz Wiśniowskiego wynika, że Szczęsny będzie obecny na stadionie podczas wtorkowego spotkania w Lidze Mistrzów. FC Barcelona przed własną publicznością zmierzy się z Young Boys Berno.

Na ten moment nie wiadomo kiedy można spodziewać się debiutu Szczęsnego w Barcelonie. Natomiast istnieje duże prawdopodobieństwo, że Polak wystąpi w najbliższym El Clasico, które zostało zaplanowane na 26 października.