Gdyby zestawić ze sobą budżety klubów Ekstraklasy oraz zdobyte przez nie punkty, szybko dojdzie się do wniosku, że nigdzie nie płaci się za jeden punkt więcej niż w Legii Warszawa. A jak to wygląda w całej lidze?

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Stworzyliśmy poglądową tabelę Ekstraklasy, w której pokazujemy, ile „kosztuje” punkt każdej drużyny w lidze (w stosunku do jej budżetu)

Najwięcej płaci Legia Warszawa, najmniej Warta Poznań

Największy „overperforming” sezonu (porównując miejsce w naszej tabeli do zajmowanego w prawdziwej) zalicza Jagiellonia Białystok, która przy dość przeciętnym w skali ligi budżecie punktuje najmocniej. Imponuje także Stal Mielec

Ekstraklasa: Stal zawstydza Legię

Porównując tabelę budżetów i tę ze zdobytymi punktami, momentami można przecierać oczy ze zdziwienia. Przykładowo – niemal na sąsiednich miejscach w tabeli Ekstraklasy znajdują się Legia Warszawa i Stal Mielec. Oba kluby dzielą zaledwie trzy punkty oraz około… 122 mln zł w budżecie. Według szacunków, Legia przystępowała do rozgrywek mając do dyspozycji 140 mln zł na sezon, Stal – jedynie 18 mln. A jednak zerkając na osiągane rezultaty, różnica między nimi jest iluzoryczna. Ba, Stal nawet jesienią wygrała przy Łazienkowskiej. Oczywiście to ogromne uproszczenie, jednak przeliczając wielkość 70 proc. budżetu (bo mamy za sobą niemal dokładnie 70 proc. rozegranego sezonu) na zdobywane punkty, w Warszawie jedno oczko kosztuje jak do tej pory 2,58 mln zł, podczas gdy w Mielcu zaledwie 0,36 mln zł. To pokazuje, jak dobrze zarządza się finansami w Stali – jest to jeden z najlepszych wyników w lidze.

Podczas, gdy Legia dysponująca ogromnymi w polskiej skali środkami ma problem ze zdobywaniem bramek, Stal zakontraktowała jednego z najlepszych napastników w lidze. Bez wątpienia ma też lepszego bramkarza i udowadnia, że skutecznością przy podejmowaniu transferowych decyzji niemal jest w stanie nadrobić blisko ośmiokrotną różnicę w finansach. Mielczanie pozyskują piłkarzy taniej i trafiają, w Warszawie kupuje się drożej i się pudłuje.

Zestawienie publikujemy jedynie jako ciekawostkę, bo jasnym jest, że łatwo wyciągnąć z niego błędne wnioski. Większe kluby to większe budżety i jeśli Legia miałaby osiągnąć poziom Stali Mielec pod względem „płacenia” za punkt, przy budżecie wynoszącym 140 mln zł, musiałaby zdobyć blisko 280 punktów w sezonie. Podobnie Lech Poznań – mając do dyspozycji 120 mln zł, właściwie niewykonalnym zadaniem jest „płacenie” za punkt mniej niż 1,5 mln zł. Problem w tym, że Lech nawet nie jest blisko osiągnięcia granicy możliwości i na tę chwilę każdy jego punkt kosztuje prawie 2,05 mln zł.

Jagiellonia z największym “rozjazdem”

Sama tabela pokazuje jednak dość dobrze, które kluby zaliczają najlepszy „overperforming”. Lider Ekstraklasy, Jagiellonia, dysponuje budżetem 35 mln zł, co daje jej największy rozjazd pomiędzy tym, gdzie naprawdę jest w tabeli, a tym, ile warty jest jej punkt. Nieźle prezentuje się pod tym względem też Śląsk Wrocław, Górnik Zabrze, Radomiak czy wspomniana wcześniej Stal.

Po drugiej stronie barykady – poza Legią i Lechem, które bez względu na dorobek, i tak zawsze będą płaciły za punkty najwięcej – jest ŁKS (głównie dlatego, że punktów prawie wcale nie zdobywa) i Cracovia. W Pasach nowy prezes Mateusz Dróżdż już zapowiedział zaciskanie – nomen omen – pasa, ale póki co Cracovia dysponuje budżetem 56 mln zł (piątym najwyższym w lidze), a jej punkt jest wart 1,45 mln zł.

Najmniej – 0,31 mln zł – za jeden punkt „płaci” Warta Poznań dysponująca drugim najniższym budżetem w lidze.

Tabela wartości jednego punktu w odniesieniu do budżetu na sezon 2023/24: