Dominacja Legii i Wisły. Ruch tuż za podium [RAPORT]

Jak co miesiąc zaglądamy do raportu “Piłka w grze”, który przygotowuje firma PSMM Monitoring&More. Analizujemy wyniki klubów Ekstraklasy i 1. ligi pod względem medialności i zasięgów w social mediach. W tym tekście bazą są liczby ze stycznia. Tekst kończymy rankingiem 100 największych kont na piłkarskim Twitterze/X pod względem liczby wyświetleń w styczniu.

IMAGO/Michał Stańczyk/Cyfrasport Na zdjęciu: Steve Kapuadi i Michał Feliks

Legia Warszawa w styczniu utrzymała się na pierwszym miejscu w rankingu medialności klubów PKO Ekstraklasy

Na drugie miejsce, kosztem Lecha Poznań, przesunął się Śląsk Wrocław

W 1 Lidze pod względem medialności nadal dominuje Wisła Kraków

Medialny raport – styczeń 2024

PSMM Monitoring&More jest liderem w dziedzinie kompleksowego monitoringu internetu, social mediów, prasy, radia i telewizji ze źródeł polskich i zagranicznych. Świadczy usługi dla agencji PR, przedsiębiorstw, koncernów i marek osobistych. Specjalnością firmy są audyty i raporty medialne oraz badania sponsoringowe. W zakresie sponsoringu oferuje m.in. analizy efektywności sponsoringowej, potencjału sponsoringowego oraz doradztwo w zakresie realizacji umowy. Przedstawiciele firmy udzielają eksperckiego komentarza w największych polskich mediach.

Dane przygotowane przez PSMM Monitoring&More do comiesięcznego badania “Piłka w grze” pochodzą z monitoringu 1100 tytułów prasy ogólnopolskiej, regionalnej, branżowej i specjalistycznej, najważniejszych portali sportowych i ogólnoinformacyjnych oraz wybranych portali społecznościowych. Analizie poddano kluby piłkarskie z PKO BP Ekstraklasy oraz Fortuna 1. Ligi oraz aktywność klubów w social mediach (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok).

Medialność klubów Ekstraklasy

Bez zaskoczenia – najwięcej publikacji ukazało się o Legii Warszawa, a w dalszej kolejności o niespodziewanym liderze po rundzie jesiennej – Śląsku Wrocław oraz o Lechu Poznań. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się losy Warty Poznań, Puszczy Niepołomice i Piasta Gliwice.

Na uwagę zasługuje skumulowana liczba publikacji o klubach Ekstraklasy, która wyniosła jedynie 21.5 tys. To spadek o ponad 40% w porównaniu do grudnia. Przyczyna jest prosta, to brak meczów. Co roku w styczniu i czerwcu, kiedy nie są rozgrywane mecze medialność klubów znacznie spada. Kluby starają się podtrzymać zainteresowanie kibiców publikując m.in. relacje z obozów przygotowawczych, ale to nie może się równać z emocjami okołomeczowymi oraz liczbą wzmianek na ten temat.

Największy spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca, aż o ponad 50% zanotowała Warta Poznań, Korona Kielce i Raków Częstochowa. Po przeciwnej stronie jest Ruch Chorzów z wynikiem słabszym jedynie o 8.8%. To zdecydowanie najniższy spadek, bowiem medialność kolejnego w klasyfikacji Widzewa Łódź spadła o ponad 25%.

Łączny ekwiwalent reklamowy szacunkowy klubów z najwyższej ligi wyniósł 213 mln zł, czyli niemal o 50% mniej niż miesiąc wcześniej. Tylko jeden klub zanotował wzrost tej wartości – Ruch Chorzów. Pozostałe 17 klubów zanotowało spadek średnio o 34%. Najmniej, o 14.6% spadł ekwiwalent reklamowy Lecha Poznań, a najmocniej Puszczy Niepołomice – o 51%.

Medialność klubów 1. ligi

Na zapleczu Ekstraklasy również bez zaskoczeń. Najwięcej pisano o Wiśle Kraków, w czym mocno pomógł wybór nowego trenera, którego dokonano pod koniec ubiegłego roku. Wynik Białej Gwiazdy był na mniej więcej takim poziomie, co drugiej Wisły Płock i trzeciego Motoru Lublin łącznie. Dla lublinian było to najlepsze miejsce od września, kiedy PSMM sklasyfikował ich na czwartym miejscu. Wysoka, piąta lokata przypadła Zagłębiu Sosnowiec. To pokłosie zakupu akcji klubu przez Rafała Collinsa, czyli telewizyjnego celebrytę. Post, w którym klub poinformował o transakcji wygenerował ponad pół miliona wyświetleń na Twitterze/X.

📢 | Informujemy, że podpisana została umowa między Dariuszem Kozielskim a Rafałem Collinsem, na mocy której nabył on pakiet mniejszościowy akcji Zagłębia Sosnowiec.



Pakiet stanowi 0,74 proc. wszystkich akcji spółki, a po jego nabyciu Rafał Collins przejmuje odpowiedzialność za… pic.twitter.com/75rOEG3V06 — Zagłębie Sosnowiec (@zaglebie_eu) January 15, 2024

Bardzo słaby wynik zanotował GKS Tychy, czyli zespół ze ścisłej czołówki tabeli 1. ligi. Pod względem liczby publikacji tyski klub notuje znacznie słabsze rezultaty. Inny GKS, z Katowic, właściwie co miesiąc znajduje się na ostatnim miejscu w zestawieniu PSMM. To może dziwić, bo w 1. lidze grają przecież takie kluby jak Znicz Pruszków i Chrobry Głogów, które są z mniejszych ośrodków.

W przeciwieństwie do Ekstraklasy, ekwiwalent reklamowy szacunkowy wszystkich klubów 1. ligi wzrósł w porównaniu do grudnia ubiegłego roku. W styczniu kluby wygenerowały 64 mln zł AVE, z czego 33% przypadło na Wisłę Kraków, Wisłę Płock i Lechię Gdańsk.

Największy wzrost miesiąc do miesiąca osiągnęło Zagłębie Sosnowiec, aż o 115%. Zwiększenie AVE przekraczające 100% osiągnęło także Podbeskidzie Bielsko-Biała, Wisła Płock i Motor Lublin. Słabszy wynik osiągnęła tylko Stal Rzeszów (o 8%) i Chrobry Głogów (o 11%).

Social media

Strony internetowe

W kontekście unikalnych użytkowników klubowych stron internetowych na uwagę zasługuje bardzo dobry wynik Jagiellonii, która w poprzednich miesiącach zajmowała 8 albo 9 miejsce. W styczniu awansowali na czwarte. W górnej połowie zestawienia utrzymują się najsłabsze sportowo – ŁKS Łódź i Ruch Chorzów. Cały czas rozczarowujące wyniki notują mocne na boisku zespoły Pogoni Szczecin i Rakowa Częstochowa.

Facebook

Od października na czele pod względem liczby interakcji na Facebooku przoduje Lech Poznań. Podobnie jak w innych kategoriach, również na Facebooku brak meczów spowodował osłabienie wyników. W grudniu łączna liczba interakcji wyniosła 1.3 mln w porównaniu do ponad 1.9 mln w grudniu. To spadek o 32%. Lepsze wyniki niż w ubiegłym miesiącu udało się osiągnąć tylko trzem klubom – Ruchowi Chorzów (o 41.3%), Stali Mielec (o 6.9%) oraz Widzewowi Łódź (o 3.3%). Wyniki Legii i Lecha spadły o połowę.

Największy wzrost w liczbie obserwujących zanotował Raków Częstochowa (prawie 1.3 tys nowych fanów). Niewiele mniej kibiców przestało obserwować łącznie profile Legii Warszawa i Lecha Poznań. Prawdopodobnie jest to spowodowane systematycznym kasowaniem nieaktywnych kont przez platformę.

Ruch Chorzów, Widzew Łódź i Jagiellonia Białystok opublikowały ponad 200 postów, czyli dwukrotnie więcej niż najsłabsze pod tym względem konta Puszczy Niepołomice, Cracovii i Radomiaka. Średnio kluby Ekstraklasy publikują 5 wpisów dziennie.

Instagram

Na Instagramie czołówka jest jasna – Legia Warszawa, Lech Poznań i Raków Częstochowa zajmują pierwsze trzy miejsca nieprzerwanie od kilku miesięcy. Lechici zanotowali największy spadek w całej lidze, aż o 54%. Na przeciwnym biegunie są konta Ruchu Chorzów i Widzewa Łódź, które osiągnęły wyniki o 50% lepsze niż w poprzednim miesiącu.Pozytywnym aspektem jest wzrost liczby obserwujących konta polskich klubów. Od sierpnia wzrost wynosi ponad 80 tys., a w styczniu kluby pozyskały 10 tys. nowych fanów. Najwięcej postów publikuje Raków Częstochowa, Ruch Chorzów i Korona Kielce, średnio ponad 5 dziennie. Najmniej zdjęć dodają konta Cracovii, Piasta Gliwice i Puszczy Niepołomice. Odbija się to na liczbie interakcji, która w tych klubach stoi na niskim poziomie.

Twitter/X

Łącznie kluby Ekstraklasy wygenerowały niemal 29 mln wyświetleń na Twitterze/X, czyli o 20% mniej niż w grudniu. Największe spadki zaliczyły czołowe konta, czyli te należące do Legii Warszawa, Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa. Z kolei największe wzrosty to Ruch Chorzów, Widzew Łódź i Zagłębie Lubin.

Na tej platformie kluby publikują zdecydowanie najwięcej postów, średnio aż 8 dziennie. Najlepszy pod tym względem Śląsk Wrocław w styczniu opublikował aż 469 wpisów, czyli ponad 15 każdego dnia. Najmniej aktywne były konta Zagłębia Lubin, Puszczy Niepołomice i Radomiaka Radom ze średnią w okolicach 4.

YouTube

W przeciwieństwie do pozostałych platform, wyświetlenia na YouTube’ie zwiększyło aż 15 klubów. Słabsze wyniki zanotowała tylko Korona Kielce, Cracovia i Puszcza Niepołomice. Łączna liczba wyświetleń dwóch filmów opublikowanych na kanale Puszczy to 1200. Korona osiągnęła stukrotnie lepszy wynik dzięki wrzuceniu 44 wideo.

Kanał Łączy nas piłka, który subskrybuje ponad 900 tys. kont opublikował w styczniu 24 filmy, które osiągnęły łącznie prawie 1.4 mln wyświetleń.

TikTok

Wszystkie kluby Ekstraklasy wygenerowały w styczniu ponad 14 mln wyświetleń, a więc o połowę mniej niż w grudniu. Jednak słabsze liczby ogółem nie oznaczają spadków w każdym klubie. Legia Warszawa poprawiła wynik o 2.1 mln, z 300 tys. do 2.4 mln. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zwiększyły wyświetlenia kolejno o 880 tys. i 610 tys. Mniejsze, ale jednak wzrosty zanotowały konta Cracovii i Ruchu Chorzów. W przypadku klubu z Krakowa wzrost to ponad 100%.

Największy spadek zanotowało konto Puszczy Niepołomice, która po świetnych wynikach w listopadzie i grudniu zanotowała spadek o 90%, z 3.6 mln do jedynie 380 tys. Jedną z przyczyn może być zmniejszenie liczby dodawanych filmów z 16 i 20 do jedynie 6. Nie jest to jedyne wyjaśnienie, bo stosunek interakcji do postów spadł aż pięciokrotnie.

Wynik kanału Łączy nas piłka w styczniu to niemal 4 mln wyświetleń, czyli więcej niż jakikolwiek klub.

Ranking 100

W poprzednim tekście był ranking największych kont na polskim piłkarskim Twitterze/X, pod względem liczby obserwatorów. Teraz możecie zapoznać się z listą 100 kont, które osiągnęły największą liczbę wyświetleń w styczniu. Wśród pierwszej dziesiątki znalazł się Leszek Milewski, czyli połowa duetu Tetrycy. Jego druga połowa, czyli Jakub Olkiewicz został sklasyfikowany na 13. miejscu, zaraz za Przemkiem Langierem. W top20 umieszczono Damiana Smyka i autora tego tekstu. Wśród 50 czołowych kont znalazło się miejsce dla Piotra Dumanowskiego i Marcina Ryszki, a pozycję 82. zajął Michał Zachodny.