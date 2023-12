Dobre wieści dla Legii Warszawa. Kapustka gotowy do gry

Legia Warszawa będzie mogła w kolejnym meczu ligowym skorzystać z Bartosza Kapustki. Kosta Runjaić potwierdził, że pomocnik już wyzdrowiał i jest zdolny do gry.

fot. Imago/Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Legia Warszawa będzie mogła w najbliższym meczu skorzystać z Bartosza Kapustki

Pomocnik Wojskowych wyleczył już przeziębienie

Od początku sezonu trapią go różne problemy zdrowotne

Legia wzmocniona przed kolejnym meczem

Bartosz Kapustka nie przeżywa najlepszego okresu. Po długiej przerwie od gry pomocnik Legii Warszawa pojawił się na boisku na początku sierpnia, lecz niedługo później klub poinformował, że czeka go kolejna absencja. Wciąż odczuwał on bowiem ten sam ból, który dręczył go już w przeszłości.

Kibice długo wyczekiwali powrotu Kapustki do gry. Stało się to przy okazji rywalizacji z Wartą Poznań. 14-krotny reprezentant Polski pojawił się na murawie w drugiej połowie i zaliczył asystę, która pomogła Legii zdobyć punkt. Kapustka udowodnił, że wciąż może dawać jakość i być ważnym elementem zespołu.

W mediach społecznościowych nie brakowało zaniepokojenia, gdy Kapustka nie znalazł się w kadrze meczowej na starcie z Zagłębiem Lubin. Kosta Runjaić zapewnił wówczas, że chodzi o zwykłą grypę. 26-latek ominął również potyczkę w Pucharze Polski, lecz niebawem znów pojawi się na murawie. Szkoleniowiec Legii zdradził, że ten wyzdrowiał i będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu.

– Bartosz Kapustka wraca i jest znów gotowy do gry – wyjaśnił Runjaić.