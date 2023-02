PressFocus Na zdjęciu: Ivan Djurdjević

Śląsk Wrocław sprawił niespodziankę i pokonał Pogoń Szczecin 2:0 w wyjazdowym meczu w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ivan Djurdjević cieszy się, że jego zespołowi udało się zrehabilitować po nieudanych derbach Dolnego Śląska.

Śląsk Wrocław wygrał 2:0 z Pogonią Szczecin

Wojskowi zrehabilitowali się za porażkę w derbach

Ivan Djurdjević uważa, że jego drużyna pokazała charakter

“Skoncentrowani jesteśmy w stanie zrobić naprawdę wiele dobrych rzeczy”

Jednym z najciekawszych spotkań 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy było starcie Pogoni Szczecin ze Śląskiem Wrocław. Portowcy byli gospodarzem tego meczu i zawiedli swoich kibiców, bowiem Wojskowi pokonali Dumę Pomorzę 2:0. Szkoleniowiec gości Ivan Djurdjević jest zadowolony z faktu, że jego ekipa dobrze zareagowała na bolesną porażkę w derbach Dolnego Śląska z Zagłębiem Lubin (0:3).

– To był bardzo długi i bolesny tydzień. Trudno było dojść do siebie po porażce w derbach. Długo to w nas siedziało, ale wiedzieliśmy, że najlepszą rehabilitacją będzie dobry występ w Szczecinie. Pogoń to niezwykle mocny rywal z ogromną jakością w ofensywie. Dlatego też zmieniliśmy system na 1-5-4-1, by odpowiednio chronić własną bramkę. W pierwszej połowie cierpieliśmy, ale udało się zachować czyste konto – powiedział Ivan Djurdjević.

– W przerwie nanieśliśmy poprawki i dzięki wykorzystanym przestrzeniom objęliśmy prowadzenie, które ewidentnie wybiło gospodarzy z rytmu. Po raz kolejny pokazaliśmy, że skoncentrowani jesteśmy w stanie zrobić naprawdę wiele dobrych rzeczy. Ten wynik nas cieszy, bo pokazaliśmy charakter i dobrą grę pod kątem taktycznym. Oczywiście wszystko przyjmujemy z pokorą, bo wciąż czeka nas dużo pracy – dodał serbski szkoleniowiec.

– Chcieliśmy spróbować zagrać z dwoma napastnikami, by zwiększyć swoje szanse na zdobycie bramki. Caye Quintana miał swoje okazje, ale niestety nie zdołał ich wykorzystać. Mimo to doceniamy jego pracę. Erik pokazał się z dobrej strony, gdyż walczył w defensywie i strzelił bramkę. Jednak należy docenić każdego naszego zawodnika. Adrian Bukowski dobrze przepracował obóz przygotowawczy i świetnie prezentował się na treningach. Dostał swoją szansę przez kontuzje innych i można powiedzieć, że ją wykorzystał – przyznał.

– Wiadomo, że po takiej porażce, jak ta z Zagłębiem, trudno się podnieść od razu. Nie wyszedł nam ten mecz, ale nie poddajemy się. Zareagowaliśmy odpowiednio i wygraliśmy kolejne spotkanie. Ciężko odkupić porażkę w derbach, aczkolwiek będziemy walczyć dalej i szukać następnych dobrych rezultatów – zakończył trener Śląska Wrocław.