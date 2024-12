Vlahović był obrażany po meczu z Venezią. Gwiazdor odpowiedział kibicom

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Vlahovic wdał się w kłótnie z kibicami

Dusan Vlahovic znalazł się w centrum wydarzeń po końcowym gwizdku meczu Juventusu z Venezią. Stara Dama mocno zawiodła tylko remisując z ostatnią w tabeli drużyną, a Serb był tym piłkarzem, któremu oberwało się najmocniej.

Kiedy zawodnicy Bianconerich podeszli pod trybunę, by podziękować za doping, część kibiców wyraziła swoje niezadowolenie poprzez gwizdy i obraźliwe okrzyki. Vlahović, znany z emocjonalnego podejścia do gry, początkowo odpowiedział na krytykę gestem, co tylko podgrzało atmosferę. Obraźliwe hasła skierowane w stronę zawodnika stały się bardziej personalne, a jeden z kibiców prowadził ostrą wymianę zdań z napastnikiem. Vlahovic, choć próbował zachować spokój, nie mógł ukryć swojej frustracji i na krótko wszedł w interakcję z fanem.

Niektórzy kibice wyrazili swoje niezadowolenie także po meczu, czekając na zawodnika w okolicach wyjazdu ze stadionu. Choć konfrontacja miała miejsce zza szyb samochodu i pod ochroną służb, Vlahovic musiał wysłuchać wielu gorzkich słów, które dotknęły nie tylko jego kariery, ale i sfery prywatnej.

Vlahović postanowił nieco załagodzić sytuację, gdy emocje już opadły. – Rozumiem rozczarowanie ostatnimi wynikami, macie pełne prawo do wyrażania swoich emocji. Zawsze was szanowałem, dając wszystko dla tej koszulki, i dziękuję wam za codzienne wsparcie. Teraz ważne jest, by wspierać drużynę i iść dalej razem. Fino alla fine – napisał piłkarz w mediach społecznościowych.

Zobacz również: Milan szykuje prezent dla kibiców na 125-lecie klubu. Ważna wiadomość