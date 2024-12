Every Second Media / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Heung-Min Son i Ange Postecoglou

Bayern Monachium zainteresował się Heung-Min Sonem

Fakt, że kontrakt Heung-Min Sona z Tottenhamem Hotspur obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku sprawia, iż przyszłość skrzydłowego stoi pod znakiem zapytania. Co prawda jakiś czas temu w brytyjskich mediach pojawiła się informacja, że włodarze Kogutów najprawdopodobniej skorzystają z dostępnej im opcji przedłużenia umowy swojego kapitana o kolejny sezon, ale londyński klub jeszcze nie potwierdził tych rewelacji. Dlatego chrapkę na pozyskanie Koreańczyka mają europejscy giganci.

Oglądaj skróty meczów Bayernu Monachium [WIDEO]

Dotychczas przymierzano 32-latka do Manchesteru United oraz Galatasaray Stambuł, a zdaniem Ekrema Konura do wyścigu o podpis 131-krotnego reprezentanta Korei Południowej dołączył kolejny, znany klub. Turecki dziennikarz poinformował w mediach społecznościowych, że sytuacji Heung-Min Sona bacznie przygląda się również Bayern Monachium. Bawarczycy szukają wzmocnienia ofensywy i jeśli nie sprowadzą Xaviego Simonsa, to mogą zwrócić uwagę na gwiazdora Tottenhamu Hotspur.

Lewy napastnik z powodzeniem występuje w barwach drużyny Spurs od sierpnia 2015 roku, kiedy przeprowadził się na White Hart Lane za mniej więcej 30 milionów euro z Bayeru Leverkusen. Dotychczasowy bilans Heung-Min Sona w zespole Kogutów wygląda następująco – 425 meczów, 167 goli i 88 asyst. Ten sezon nie jest jednak udany w wykonaniu samego zawodnika, jak i jego obecnego klubu. Skrzydłowy zdobył tylko 5 bramek, a Tottenham Hotspur zajmuje dopiero 12. miejsce w tabeli Premier League.

W związku z tym niedługo pracę może stracić trener londyńczyków – Ange Postecoglou.