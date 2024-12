Yamal dostał radę. To na nim powinien się wzorować, by osiągnąć sukces

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Cristiano Ronaldo to wzór do naśladowania

Jorge Mendes podczas wywiadu dla “Tuttosport” zaznaczył, że choć nie przepada za porównaniami, kariera Cristiano Ronaldo może być idealnym drogowskazem dla młodych zawodników, takich jak Lamine Yamal. – Cristiano jest z pewnością przykładem do naśladowania, nie tylko dla Lamina, ale dla wszystkich młodych graczy. Jeśli Lamine będzie podążał za jego przykładem, zarówno na boisku, jak i poza nim, może osiągnąć szczyt piłkarskiego świata na wiele lat – powiedział Mendes.

Zobacz wideo: Złota Piłka: zmiana na korzyść Lewandowskiego

Podkreślił również, że Yamal, który ma zaledwie 17 lat, ma potencjał, by zdobywać Złotą Piłkę wielokrotnie w przyszłości: – Lamine to niesamowity talent, wyróżniający się na tle innych. Jeśli pozostanie skoncentrowany i nie da się rozproszyć, nie mam wątpliwości, że osiągnie wszystko, co najlepsze.

Mendes odniósł się również do sytuacji młodych zawodników we Włoszech, podkreślając konieczność dawania im większej liczby szans na grę. – Włochy muszą bardziej stawiać na młodych piłkarzy. Młodzi mają często więcej talentu niż doświadczeni zawodnicy, ale potrzebują okazji, by to udowodnić – tłumaczył agent. – Najważniejsze dla młodego zawodnika to odpowiedni szkoleniowiec, który uwierzy w jego potencjał i pozwoli mu się rozwijać.

Podczas rozmowy Mendes wspomniał także o innych swoich klientach. Wskazał na Francesco Conceicao, skrzydłowego Juventusu, oraz Antonio Silvę z Benfiki, który jest łączony z przeprowadzką do Turynu w styczniowym oknie transferowym, ale nie ujawnił żadnych szczegółów.

